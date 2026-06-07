大陸AI眼鏡納入國家補貼範圍 新品齊發搶攻全球

大陸汽車出口數據持續攀升的同時，海外市場壁壘也在加高。無論是整車進口關稅壁壘，還是對零配件產地的限制，都代表單純依靠「一手交錢，一手交貨」的傳統商品貿易邏輯已不再適應當下出海節奏。於是跨境租賃模式興起，以租金形式獲取長期現金流，從而使汽車出海的重心從一次性產品銷售轉向長期服務貿易。

2026-06-07 01:02