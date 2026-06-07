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世足賽商機熱 義烏賺翻

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

2026年世界盃足球賽即將在台灣時間6月12日登場，素有「世界超市」之稱、全球最大的小商品批發集散中心義烏迎來訂單高峰。據義烏海關統計，今年1-5月，義烏出口世界盃相關商品超過人民幣120億元（約新台幣562億元），年增35%，訂單已經排到8月。

從世界盃的國旗、球衣、圍巾，到足球、喇叭、加油棒，再到世界盃的周邊紀念品，幾乎所有的世界盃商品，都來自義烏。根據相關協會估算，義烏製造占全球市場近70%。業者表示，本屆世界盃參賽隊伍增加，加上客製化商品需求升溫，相關訂單預估較上屆成長20%至30%，部分商家業績更暴增五倍。

2026世界盃足球賽將在美國、加拿大、墨西哥舉行，本屆世足更將以往的32支參賽隊伍，首度擴軍至48支球隊角逐，橫跨16座城市、歷時39天，不僅規模是史上最大，這也是世足賽首次由三個國家共同舉辦。

綜合陸媒報導，距離2026年美加墨世界杯開幕僅剩一周，部分義烏店家早在三個月前就完成核心訂單，球衣、旗幟、足球、獎杯等周邊產品全線滿單。隨著賽事臨近，補貨訂單激增，採購商為搶時效紛紛選擇空運發貨。

世界盃帶動外貿紅利，也促使商家們提供更多定製服務。在義烏國際商貿城體育用品專區，有商家拿到世界盃參賽國家隊授權，還有店家擁有自主版權的商品。不少店家透露，今年世界杯相關訂單量預計較往屆增長20%-30%，有商家訂單更是翻了五倍。

義烏市體育健身用品行業協會會長吳曉明表示，本屆參賽隊伍增加，也有不少國家首次入圍，促使周邊產品的需求顯著增加。

義烏 世足賽 世界盃

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