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大陸汽車跨境租賃 掀新風潮

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

大陸汽車出口數據持續攀升的同時，海外市場壁壘也在加高。無論是整車進口關稅壁壘，還是對零配件產地的限制，都代表單純依靠「一手交錢，一手交貨」的傳統商品貿易邏輯已不再適應當下出海節奏。於是跨境租賃模式興起，以租金形式獲取長期現金流，從而使汽車出海的重心從一次性產品銷售轉向長期服務貿易。

中國汽車工業協會（中汽協）最新數據顯示，今年4月，大陸汽車出口量為90.1萬輛，與前月相比增長3%、與去年同期相比增長74.4%；今年前4月，大陸汽車累計出口量為312.7萬輛，年增61.5%，其中新能源車型占比接近一半。

每日經濟新聞報導， 大陸汽車融資租賃公司花生好車董事長陳鵬雲表示，汽車出海從來不是一家企業的「單打獨鬥」，而是產業鏈上下游的高效協同，以租賃為核心的出海路徑是一條比較務實且可持續的發展之路。「這種模式就是透過汽車的出口租賃和全生命周期的服務，來降低海外市場進入門檻，提高資產營運效率。」

目前，大陸汽車產業出海式跨境租賃‌（如車企在海外提供B2C/B2B車輛租賃服務），仍屬商業模式創新，尚無權威總量統計‌，但2026年已有多家大陸車企（如奇瑞、東風、廣汽）與本地租賃平台在東南亞、中東、拉美試水，還處於探索階段。

以花生好車為例，先前在烏茲別克、南非市場進行了跨境租賃業務的小範圍嘗試，近日宣布將出海首站選定為巴基斯坦。一位花生好車內部人士透露，目前已有30多家境內車企、品牌與花生好車達成合作意向，其中包括東風、奇瑞、廣汽、北汽等。

相比傳統出口貿易賺取產品差價，跨境租賃的經營核心是資產全生命周期價值的挖潛與承接，也是被稱作「輕資產、重營運」模式的原因之一。

中國汽車流通協會副秘書長田甜表示，這種模式一方面能夠有效盤活存量資產，提高汽車流通效率，另一方面還可以透過深度營運，為海外用戶提供可持續的高品質服務體驗，真正紮根當地。這不僅為汽車出海拓展新的商業空間，也為行業提供借鑑。

東南亞 租金 大陸

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