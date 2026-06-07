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騰訊攜手機業升級AI功能 外界推測為自研智慧助理鋪路

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
騰訊旗下覆蓋即時通訊、社交、支付、生活服務等多功能的超級應用（App）微信，正與華為、榮耀、小米、OPPO、vivo等手機廠商合作推出A2A（Agent-to-Agent）功能。透過A2A協作機制允許手機廠商的AI助理（AI Agent）向微信發出指令，直接調用微信核心功能。（中新社）
騰訊旗下覆蓋即時通訊、社交、支付、生活服務等多功能的超級應用（App）微信，正與華為、榮耀、小米、OPPO、vivo等手機廠商合作推出A2A（Agent-to-Agent）功能。透過A2A協作機制允許手機廠商的AI助理（AI Agent）向微信發出指令，直接調用微信核心功能。（中新社）

騰訊旗下覆蓋即時通訊、社交、支付、生活服務等多功能的超級應用（App）微信，正與華為、榮耀、小米、OPPO、vivo等手機廠商合作推出A2A（Agent-to-Agent）功能。透過A2A協作機制允許手機廠商的AI助理（AI Agent）向微信發出指令，直接調用微信核心功能。

不過這一功能並不代表微信全面開放生態。目前榮耀已首批接入該功能，用戶可透過榮耀AI助理YOYO發起微信音視訊通話或向指定好友發送消息。其他廠商的適配工作也在加緊推進中。

據科創板日報報導，此次合作主要涉及兩個方向的功能：除了透過手機助理進行微信通話外，還可以查找微信聯絡人。此前，由於手機廠商不願向微信提供原始語音和聲紋資訊，導致相關功能被終止。知情人士透露，「現在微信妥協了」。

此番態度轉變可能是為了微信後續的自研智能體（AI Agent，AI助理）布局鋪路。有消息稱，微信計畫推出一款自研AI助理，透過自然語言指令調用微信生態內的小程式、支付、公眾號等功能，但具體發布時間尚未確定。

微信與手機廠商合作推出A2A，代表著中國大陸消費級AI生態首次實現「超級App能力被系統級AI助理安全調用」，對產業界意味著AI交互入口重定規則，對騰訊則是從「封閉App」向「可被調用服務」戰略轉型的關鍵一步。

分析指出，微信14.32億月活躍用戶首次向外開放核心通信執行權（發消息/通話），從「需打開App」的產品，變為「語音即服務」的AI原生基礎設施，為後續微信AI助理（調用小程式、支付、視訊號等）鋪路；同時掌握協議話語權，避免被手機廠商繞過或GUI Agent（視覺介面控制代理）劫持（如豆包手機曾被封），鞏固其在AI時代「入口+規則」雙壁壘。

同時，手機廠商AI助理因能操控微信（日均使用頻次最高的App）而價值躍升，重塑「硬體+系統AI」競爭力標準。

不過，手機端側AI的進展仍較為緩慢。手機AI助理想要全面調用移動應用，需要攻克生態難關，包括獲得阿里、騰訊、美團等互聯網應用大廠的授權。

A2A路線一方面依賴大廠的生態開放意願，另一方面落地過程中關於數據回流、使用者隱私處理等核心問題沒有標準答案，需要複雜的商務談判和技術對齊，因此過去推進並不算順利。此次微信與多家手機廠商合作推出A2A，代表手機系統級AI與協力廠商超級應用之間的壁壘正有所鬆動。

騰訊 華為 微信

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