湖南醫院工程竟由第8名廠商得標 官方介入調查

中國湖南省中南大學附屬醫院的一項招標工程，近日傳出得標者竟然是首次候選人公示中排名第8的一家國有企業；經多家投標廠商抗議檢舉，也未辦理重新招標。陸媒爆料引發輿論關注後，湖南官方今天宣布，成立聯合調查組深入調查。

澎湃新聞5日報導，中南大學湘雅二醫院國家緊急醫學救援基地建設項目，估計總投資額人民幣8.27億元（約新台幣38億元），於2025年5月開始招標，由中技建設諮詢有限公司代理招標作業。

2025年10月30日，招標方發布第1次得標候選人公示，共有6家廠商入選；湖南省第四工程有限公司與一家民企組成的聯合體，當時只名列第8未入選。但其後遭不明原因廢標。

2025年12月11日，招標方發布第2次得標候選人公示，只剩3家入列，讓不少參與投標廠商大跌眼鏡，因為首次6家得標候選人被全部更換。而湖南第四工程這次躍升至第2名候選人。

報導引述多名相關人士稱，第2次公示結果引發多家投標廠商不滿，向主管部門實名舉報。

2026年1月14日，長沙公共資源交易中心公告稱，因該項目收到相關投訴，暫停招投標活動，待投訴處理完畢後，將重新啟動本案的招標投標活動，同時將投標有效期相應延長90天，即延長至2026年4月27日。

然而，投訴廠商並未等到重新招標。

2026年3月17日，長沙公共交易資源中心對該項目再次發出公告，卻是合約公示，得標單位為「湖南省第四工程有限公司」，合約簽署時間為2026年3月17日。

首次招標名列第8的湖南第四工程，最後竟逆勢得標。這家總部在長沙的國有企業，還被曝在承接綏寧縣人民醫院大樓工程中，出現多項缺失，級別達「嚴重」。

對此，澎湃新聞向湘雅二醫院、長沙市招投標中心、長沙市住建局、招標代理機構中技建設諮詢有限公司等發出採訪要求，均未得到明確回覆。

報導出爐引發輿論關注後，湖南省發展和改革委員會今天通報稱，湖南省委、省政府高度重視，已成立由湖南發改委牽頭，湖南省住房和城鄉建設廳、湖南省公共資源交易中心、長沙市有關部門等參加的聯合調查組，對相關情況開展全面深入調查，調查結果將及時向社會公布。