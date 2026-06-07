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AI 熱潮帶動下 大陸5月進出口有望成長

經濟日報／ 記者林茂仁／綜合報導

中國大陸海關總署將於9日公布5月進出口數據，專家預期在AI熱潮帶動下，可望延續4月的強勢增長趨勢。

根據大陸海關總署公布數據，4月進出口總值6,340.6億美元，年增18.7%；其中出口3,594.4億美元，年增14.1%，進口2,746.2億美元，年增25.3%，貿易順差848.2億美元。

其中，4月出口年增14.1%，顯著高於3月的年增2.5%，除去年同期基期偏低影響外，更顯示4月出口動能偏強。

東方金誠研究發展部執行總監馮琳表示，AI熱潮對當前大陸出口影響較大，資料顯示，4月，積體電路出口金額年增99.6%，自動資料處理設備及其零部件出口金額年增47.3%，僅此兩項出口高增就會影響4月出口增速6.4個百分點，貢獻整體出口增速近一半。

展望下階段，不少法人機構認為外貿強勢動能有望延續。民生銀行首席經濟學家溫彬認為，往後看，川普關稅再次被否決、中東局勢趨於緩和、半導體投資保持熱度等有利因素有助於出口保持高增長，大宗商品價格維持高位、高技術品進口需求旺盛則是支撐進口的主要因素。銀河宏觀認為，全年出口增速有望維持兩位數高增長。

中國大陸 大陸

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