AI 熱潮帶動下 大陸5月進出口有望成長

從1-3月全球新車銷售來看，大陸電動車巨頭比亞迪從前一年同期的第6名跌至第11名，也是自2024年1-3月的8個季度以來首次跌出全球前10。分析指出，比亞迪能在何種程度上挽回局面，將取決於大陸國內市場的復甦。

2026-06-06 18:31