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香港金管局對陸客投資戶口額外監管 鞏固國際金融中心優勢

聯合報／ 香港特派員李春／即時報導
香港金管局對大陸投資者帳戶的開立和管理採取額外措施。（新華社）
香港金管局對大陸投資者帳戶的開立和管理採取額外措施。（新華社）

中國證監會依法嚴肅查處富途等證券機構非法跨境展業，多間香港本地銀行停止為大陸客戶開立香港投資戶口，香港金融管理局首度公開回應，說已要求香港銀行採用高業務標準，以香港證監會對券商要求相應，對大陸投資者帳戶的開立和管理採取額外措施。

香港金管局發言人今天說，香港作為國際金融中心，銀行一直為不同地區的客戶提供專業服務，同時確保業務合法合規。今次的優化措施，有助鞏固香港國際金融中心的優勢。

發言人稱，因應香港證監會要求券商，就大陸投資者帳戶的開立和管理採取額外措施，金管局已同步要求銀行採用相若的高業務標準，目前銀行業界已經落實最新監管要求，確保開戶流程合規、有序；大陸客戶繼續申請開戶，整體運作暢順，大陸居民可透過各類合法的跨境投資渠道，配置資產及投資合資格理財產品，包括跨境理財通，或透過大陸經紀以「滬港通」及「深港通」進行投資。

香港金管局又稱，香港監管機構一直和大陸監管機構保持溝通，這次優化措施有助鞏固香港國際金融中心的優勢，香港本地銀行亦一直設有嚴謹的開戶程序，規範業務合規有序進行，屬恆常監管要求。

陸客 香港

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