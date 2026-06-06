快訊

美台軍購案卡關…川普稱「一直都願意談話」 賴總統回應了

月薪5萬準時上下班！她嘆「1理由」超孤單 網卻喊羨慕

鶯歌驚傳火警…木材工廠火勢猛烈、竄濃煙 消防出動65車逾100人搶救

聽新聞
0:00 / 0:00

世界杯商機大爆發 大陸「世界工廠」義烏稱拿下全球7成周邊商品市場

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
義烏商家會根據市場需求提前調整產品種類和生產計劃，有商家推出「足球尖叫雞」等應援小物。圖／取自中新網
義烏商家會根據市場需求提前調整產品種類和生產計劃，有商家推出「足球尖叫雞」等應援小物。圖／取自中新網

2026年世界盃足球賽即將在台灣時間6月12日登場，大陸「世界工廠」義烏迎來訂單高峰，根據相關協會估算，義烏製造占全球市場近70%。業者表示，本屆世界杯參賽隊伍增加，加上客製化商品需求升溫，相關訂單預估較上屆成長20%至30%，部分商家業績更暴增五倍。

綜合陸媒報導，距離2026年美加墨世界杯開幕僅剩一周，部分義烏店家早在三個月前就完成核心訂單，球衣、旗幟、足球、獎杯等周邊產品全線滿單。隨著賽事臨近，補貨訂單激增，採購商為搶時效紛紛選擇空運發貨。

義烏海關數據顯示，今年1-2月體育用品出口額達人民幣23.4億元，增長38.5%；對美加墨三國出口人民幣5.5億元，增長21.3%。

據義烏體育用品協會估算，2026年世界杯周邊商品市佔率中，義烏製造幾乎佔到70%。除了球衣、獎杯、旗幟等傳統周邊，IP授權原創製作模式更是不斷提升產品附加值。

世界杯帶動外貿紅利，也促使商家們提供更多定製服務。在義烏國際商貿城體育用品專區，有商家拿到世界杯參賽國家隊授權，還有店家擁有自主版權的商品。不少店家透露，今年世界杯相關訂單量預計較往屆增長20%-30%，有商家訂單更是暴漲五倍。

義烏市體育健身用品行業協會會長吳曉明表示，本屆參賽隊伍增加，也有不少國家首次入圍，促使周邊產品的需求顯著增加。每屆世界杯，義烏商家都會根據市場需求提前調整產品種類和生產計劃，有商家推出兒童款和寵物專屬的改良版迷你球衣，也有商家推出「足球尖叫雞」等應援小物。

義烏 體育

延伸閱讀

世足賽／C羅與梅西最後一舞！美加墨世界盃重點一次看

AI眼鏡納入國補帶動熱潮 陸廠搶攻全球市場

世足賽／地主溫哥華準備好了！機場新科技迎接270萬旅客

世足賽／數大就是美！三國合辦擴編48隊 規模最大成亮點

相關新聞

發運逾30萬輛！鄭州國際陸港打造專屬通道 讓比亞迪「出廠即裝車」

大陸河南位於中原腹地，不靠海、也不在邊境，但靠著鄭州國際陸港，可以將大陸的貨物遠銷東協、俄羅斯與歐洲，發揮「樞紐經濟」優勢。陸港周邊還專門為新能源汽車打造專屬作業區，且與龍頭車企比亞迪深度合作，產線上的車輛經過專用通道，短短1公里直奔火車站台裝車。截至6月初已發運30萬輛，年底前還要再發運25萬輛。

世界杯商機大爆發 大陸「世界工廠」義烏稱拿下全球7成周邊商品市場

2026年世界盃足球賽即將在台灣時間6月12日登場，大陸「世界工廠」義烏迎來訂單高峰，根據相關協會估算，義烏製造占全球市場近70%。業者表示，本屆世界杯參賽隊伍增加，加上客製化商品需求升溫，相關訂單預估較上屆成長20%至30%，部分商家業績更暴增五倍。

上海中古屋市場回溫 專家指好房子政策重塑格局

近期上海房市數據回升，尤其是中古屋成交量亮眼。上海房市專家指出，這波回暖與中國推動的「好房子」政策重塑房市格局，以及官方...

大陸證監會出手了！稱堅決打擊操縱擾亂市場行為 不走賺快錢老路

中國證監會主席吳清今天表示，將持續強化交易監管機制，堅決打擊操縱市場、擾亂市場秩序等行為，呼籲業者為投資者創造可持續的中...

多家陸銀上調美元存款利率 市場解讀為抑制人民幣升值

近幾周來，多家中國大陸銀行上調美元存款利率，市場人士認為，此舉有助於吸收市場美元資金，避免人民幣升值過快。

彭博：SpaceX IPO傳禁止中港投資人參與

太空科技與AI公司SpaceX後將在華爾街上市，不過外媒發現，在中國大陸及香港無法瀏覽SpaceX官網及公開說明文件，傳出是承銷商已禁止中港投資人參與認購。市場人士分析，此舉可能與SpaceX具國防承包商身分，以及美國《國際武器貿易條例》（ITAR）相關限制有關。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。