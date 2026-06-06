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大陸證監會出手了！稱堅決打擊操縱擾亂市場行為 不走賺快錢老路

中央社／ 台北6日電
中國大陸證監會主席吳清今天表示，將持續強化交易監管機制，堅決打擊操縱市場、擾亂市場秩序等行為。 中新社
中國大陸證監會主席吳清今天表示，將持續強化交易監管機制，堅決打擊操縱市場、擾亂市場秩序等行為。 中新社

中國證監會主席吳清今天表示，將持續強化交易監管機制，堅決打擊操縱市場、擾亂市場秩序等行為，呼籲業者為投資者創造可持續的中長期收益，不再走回「衝規模、賺快錢」老路。

吳清今天出席中國證券投資基金業協會第4屆會員代表大會。

據中國證監會官網發布，吳清於會上致詞時表示，必須堅持客戶為本，注重投資者利益優先。不管是公募或私募基金，都要堅守「受人之託、代客理財」義務，持續強化制度約束和利益分配，加快實現從「重規模」向「重回報」轉型。

他強調，業者在公司治理、產品發行、投資運作、績效考核等各個方面必須落實監管新規和改革要求，提升投資運作穩健性，增強逆週期思維，努力為投資者創造可持續的中長期收益，不能回到「衝規模、賺快錢」的老路。

他說，注重權益投資是業者的優勢與關鍵所在，建議加強建立投研專業能力，強化權益投資的行業影響力和競爭力。建議推出更多適配中長期資金的投資產品，對接差異化需求，加快推進「投資者回報」導向發展模式，提升投資者的滿意度。

吳清強調持續加強打擊操縱市場、擾亂市場秩序等違法違規行為。

他說，程序化交易為包括中國在內等主要資本市場的交易方式。考量個人投資者占市場大多數，於是先後推出一系列程序化交易監管規則制度，建立交易報告機制、強化針對性監測，從嚴監管異常交易行為。

吳清強調，將持續完善程序化交易監管的機制安排，強化公平和規範，堅決打擊操縱市場、擾亂市場秩序等違法違規行為。

根據深交所說明，程序化交易是指，在事先設定條件後，透過電腦程式自動生成或下達證券交易指令的行為。

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