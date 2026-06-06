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多家陸銀上調美元存款利率 市場解讀為抑制人民幣升值

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
近幾周來，多家中國大陸銀行上調美元存款利率，市場人士認為，此舉有助於吸收市場美元資金，避免人民幣升值過快。 中通社
近幾周來，多家中國大陸銀行上調美元存款利率，市場人士認為，此舉有助於吸收市場美元資金，避免人民幣升值過快。 中通社

近幾周來，多家中國大陸銀行上調美元存款利率，市場人士認為，此舉有助於吸收市場美元資金，避免人民幣升值過快。

路透引述消息人士，近幾周來，多家中國大陸銀行上調美元存款利率。至少五家商業銀行已調高提供給客戶的美元存款利率，涵蓋國有大型銀行及股份制商業銀行。

一名消息人士表示，其所在銀行正「積極吸引新客戶存入美元資金」。另有兩名消息人士指出，目前部分銀行提供的美元存款利率已接近或高於美國擔保隔夜融資利率（SOFR）的3.61%。

消息人士表示，各銀行調整幅度不一，適用對象包括企業及個人客戶，但整體趨勢均為上調。目前尚不清楚此次美元存款利率調升是否受到中國人民銀行非正式指導。

外資銀行交易員認為，提高美元存款利率有助吸收市場美元資金，避免人民幣升值過快。

法國外貿銀行亞太區資深經濟學家Gary Ng分析，此次調整反映全球美元融資成本普遍上升。在人民幣走強的情況下，沒有必要刻意壓低美元需求。如果美元存款利率與國際市場水準差距過大，資金可能從銀行體系流向其他理財產品。

彭博指出，中國大陸出口去年來保持高速成長，一方面推動人民幣穩定升值，另一方面也造成大陸外幣存款的不斷攀升。今年非金融企業和居民家庭的外幣存款已經創下歷史新高。

今年以來，人民幣兌美元已升值超過3%。部分市場人士及企業認為，人民幣過度升值可能削弱出口競爭力。

瑞銀最新亞洲匯市展望指出，在大陸龐大貿易順差、資金持續回流及政策面支持下，人民幣未來一年有望延續升值走勢，進一步升向6.7至6.6區間，不排除挑戰6.5。

瑞銀分析，今年前四個月大陸出口表現優於預期，出口商持續將美元收入兌換成人民幣，帶動市場美元供給增加，也推升人民幣需求，形成穩定且持續的升值動能。

人民幣 中國人民銀行 美元 瑞銀 匯率

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