發運逾30萬輛！鄭州國際陸港打造專屬通道 讓比亞迪「出廠即裝車」

大陸河南位於中原腹地，不靠海、也不在邊境，但靠著鄭州國際陸港，可以將大陸的貨物遠銷東協、俄羅斯與歐洲，發揮「樞紐經濟」優勢。陸港周邊還專門為新能源汽車打造專屬作業區，且與龍頭車企比亞迪深度合作，產線上的車輛經過專用通道，短短1公里直奔火車站台裝車。截至6月初已發運30萬輛，年底前還要再發運25萬輛。

記者6月初跟隨兩岸記者聯合採訪團的腳步，走入鄭州國際陸港核心區，一個個貨櫃的吊掛裝卸作業就在眼前上演。河南國際物流建設運營有限公司黨委副書記趙瑞杰受訪表示，目前這裡已實現東協班列與俄羅斯線的常態化發運；歐洲線主要還是在經開區的老陸港發運，但正逐步轉移當中。

趙瑞杰指出，鄭州陸港共有8束16條鐵路線，集裝箱（貨櫃）作業線就有6束12條，還有各1束2條的笨重線與包件線，這個規模在大陸全國陸港屬於前段班。且這裡的監管模式「關鐵融合大監管區」屬於大陸全國首創，實現「進口、出口放兩邊，監管放中間」，讓出口與進口貨櫃線可以同時作業。

她還提到，這裡的貨物可從海關監管區直達保稅區域，不需要再經過市政通道，配套功能完善。此外，鄭州陸港還即將建設啟動中原區域最大的貨櫃共享中心，提供還櫃、洗櫃、修櫃等服務。

趙瑞杰表示，目前河南重點推動「四港聯動」，包括空港、陸港、水港以及信息港，鄭州陸港便是將港區的優勢、河南的樞紐經濟優勢發揮出來，也是融入「一帶一路」戰略的重要節點。目前已形成「西車東箱」的模式，東邊作業區發集裝箱，西邊作業區發新能源車。

陸港旁的西作業區，也被稱為新能源汽車集結中心，是鄭州陸港積極推動物流與產業融合發展的體現。該作業區與比亞迪進行深度合作，其車輛經過專用通道，從生產線到火車站台裝車僅1公里。且班列已實現每天常態化開行。

趙瑞杰指出，截至目前，比亞迪通過鐵路發運的車輛已達30萬輛，其中30％經鐵海聯運，出口海外。據了解，出口目的地包括英國、卡達、墨西哥、巴西等國家。而其餘70％則是內貿轉運至廣州、南京等地。此外，今年底前還有25萬輛需要發運。

而談及鄭州陸港出口貨物種類，趙瑞杰保守地說，運往寮國等東協國家，主要以化肥、零配件為主，運往俄羅斯的產品則基本上是化肥。至於中歐班列，回程會否有「空車」問題，她強調，還是會載回歐洲的紅酒、牛肉等產品，「進出口對等，是我們努力的方向」。