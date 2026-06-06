彭博：SpaceX IPO傳禁止中港投資人參與

太空科技與AI公司SpaceX後將在華爾街上市，不過外媒發現，在中國大陸及香港無法瀏覽SpaceX官網及公開說明文件，傳出是承銷商已禁止中港投資人參與認購。市場人士分析，此舉可能與SpaceX具國防承包商身分，以及美國《國際武器貿易條例》（ITAR）相關限制有關。

SpaceX擬募資750億美元，若順利完成，估值將達1.75兆美元，成為全球規模最大IPO，躋身美國上市公司市值前十大。

不過外媒查詢，在香港和上海均無法訪問SpaceX的網站，嘗試訪問時會顯示一條錯誤訊息「Error 1009」，稱該公司已禁止從這些地區的IP位址訪問該網站。

彭博引述知情人士報導，SpaceX的承銷商已禁止中國及香港投資人參與該公司計畫中IPO。負責此次發行的主承銷銀行已指示承銷團成員，不得接受來自中國大陸及香港客戶的認購申請，包括私人銀行客戶，理由是監管與合規方面的疑慮。

報導指出，中國的太空產業受到嚴格監管，且與軍方關係密切，因此外資投資受到嚴格限制，甚至在部分領域被禁止。

知情人士透露，銀行被告知，這項決定是由與美國《國際武器貿易條例》（ITAR）相關的內部指導意見所驅動的，該條例管轄國防相關技術和技術數據的出口。

中環資產投資基金（Central Asset Investments）董事總經理Jeffery Chan認為，存取限制可能與SpaceX身兼國防承包商的特殊身分有關，中國投資人原本就非其主要募資對象。

今年2月，兩名美國民主黨參議員曾要求五角大廈立即審查SpaceX，原因是有指控稱中國投資人透過隱蔽方式持有該公司股份，美方擔憂可能涉及國家安全風險。