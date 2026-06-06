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確保「準確無誤」引用…中國斥資11億開發新AI推習思想

世界日報／ 中國新聞組／北京6日電
中國積極推廣「習思想」，以習近平名義出版的書籍已經超過十幾本，現在更藉「AI（人工智能）時政智慧體」推廣。(新華社)
中國積極推廣「習思想」，以習近平名義出版的書籍已經超過十幾本，現在更藉「AI（人工智能）時政智慧體」推廣。(新華社)

據上海證券交易所文件，中國官媒新華社旗下的新華網，計畫投資逾11億元（人民幣，下同）打造一套「新華語典」的「AI（人工智能）時政智慧體」，藉此系統推廣中國領導人習近平思想，確保官方文件撰寫和政策解讀時，能「準確無誤」引用習近平言論。消息引來部分外媒對習近平「個人崇拜捲土重來」的擔憂，並質疑在中國，AI也有成為政治傳播和強化意識形態手段的趨勢。

新華網5日發布「新華語典」項目可行性研究報告指出，本次項目總投入預算11億2171萬元。路透報導，新華網股份有限公司指出，「新華語典」是「用於學習、研究和傳播習近平新時代中國特色社會主義思想的人工智慧智能體」，這套代理型AI由主流價值觀驅動，致力於「傳播正能量」，同時也為用戶提供時事和政治新聞內容，協助大眾「直面信息過載的選擇困境、真假難辨的信任困境」等問題。

據指出，「新華語典」是新華網推進主流媒體系統性變革、主動適應AI時代傳播規律的「重大舉措」，由新華社主導，新華網負責開發運營，全力打造「新聞工作者離不開、黨政幹部用得上、普通群眾信得過」的「權威AI時政資訊智慧體」，計畫6月26日正式上線。

新華網指出，該AI建立在新華社「權威純淨」的語料庫之上，為「鞏固黨的意識形態和輿論基礎」提供進一步支撐，設置智慧問答、訂閱推送、知識庫、智慧體廣場等四大模塊，及「學思想」、「找源頭」、「推新聞」、「問新聞」、「辨真假」、「捋頭緒」、「寫文章」等七功能，用戶可依賴其作為具有政治敏感性引文的校準工具，確保在撰寫官方文件和進行政策解讀時，對於習近平言論的引用「準確無誤」。

中央社引述歐洲的國際議題分析平台「現代外交」（Modern Diplomacy）指出，「新華語典」凸顯AI不僅被視為技術工具，同時也日益成為政治傳播和強化意識形態手段。

德國之聲報導認為，在中國，習近平思想可謂無所不在，早已被寫入中共黨章和中國憲法，還走入學校課堂，「新華語典」的計畫引發外界對於「個人崇拜捲土重來」的擔憂。

習近平思想是繼毛澤東、鄧小平之後，第三個以自己名字命名的中共指導思想。外界觀察家普遍認為，這是對其權力的鞏固，針對這種帶有個人崇拜色彩的政治宣傳有不少批評聲音。

中國積極推廣「習思想」，以習近平名義出版的書籍已經超過十幾本，現在更藉「AI（人工智能）時政智慧體」推廣。(新華社)
中國積極推廣「習思想」，以習近平名義出版的書籍已經超過十幾本，現在更藉「AI（人工智能）時政智慧體」推廣。(新華社)

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