AI眼鏡納入國補帶動熱潮 陸廠搶攻全球市場

中國大陸今年首度將AI眼鏡納入國家補貼範圍，帶動市場需求快速升溫。目前中國市場品牌數量已達356個，阿里巴巴、華為、雷鳥創新及科大訊飛等企業紛紛推出新品。隨著海外採購需求增加，部分深圳業者產品已全數外銷至美國、日本、中東及歐洲。

央視財經指出，2026年，AI眼鏡首次被納入國家補貼範圍，中國智慧眼鏡市場銷量猛增，加上不少海外採購商專門到中國採購，中國企業的出貨量呈現高速增長態勢。

此外，從年初至今，中國廠商密集發布新品，阿里巴巴、華為、雷鳥創新、科大訊飛等企業紛紛推出新款產品。據統計，目前中國智慧眼鏡銷售中的品牌數量已達到356個。

AI眼鏡在線上線下都吸引不少買家，京東數據顯示，5月主流AI眼鏡成交額增長超過200%。從去年下半年開始，華強北AI眼鏡銷量持續攀升，產品兩次上榜「華強北AI八駿」榜單。

廣東深圳一家AI眼鏡企業表示，公司產品100%銷往海外，主力市場為美國、日本、中東以及歐洲部分國家。

Omdia統計顯示，2025年全球AI眼鏡出貨量達870萬台，大增322%；中國大陸出貨量近100萬台，佔全球市佔率10.9%。洛圖科技報告顯示，2026年第一季度，中國智慧眼鏡市場零售量達40.2萬台，增長96%，零售額人民幣8.1億元，增長102%。

據央視財經引用數據，預計2026年全球智慧眼鏡市場出貨量將突破2368.7萬台，其中中國智慧眼鏡市場出貨量將突破491.5萬台。