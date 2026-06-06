李強：增強產業鏈韌性與安全水平、培育更多獨角獸企業

大陸國務院總理李強5日主持召開國務院常務會議，會議提出以新一代智慧製造為主攻方向，加快關鍵核心技術攻關，增強產業鏈韌性與安全水平，並引導外資投向先進製造業。同時強調加大基礎研究投入、培育初創與獨角獸企業，但須避免各地盲目跟風。

據新華社，國務院總理李強6月5日主持召開國務院常務會議，審議通過《實施就業優先戰略「十五五」規劃》，研究推進新型工業化有關工作，研究未來產業發展有關工作等。

會議指出，推進新型工業化是一項長期戰略任務。要把握新一輪科技革命和產業變革趨勢，堅持智能化、綠色化、融合化方向，統籌推進傳統產業改造提升、新興產業發展壯大、未來產業前瞻佈局。

要以發展新一代智能製造為主攻方向，加力實施產業基礎再造工程、製造業重點產業鏈高質量發展行動，加快關鍵核心技術攻關，提升能源資源保障能力，增強產業鏈韌性和安全水平。鼓勵外商投資產業目錄，引導外資更多投向先進製造業和生產性服務業。

會議指出，要根據未來產業特點，加強前瞻布局、加大推動力度，牢牢把握發展主動權。要築牢技術根基，持續增加基礎研究投入，系統布局原創性、顛覆性技術攻關。推動產學研用融合，產業鏈上下游密切合作，在重點賽道培育更多初創企業和獨角獸企業。發揮好政府投資基金等引導作用，建立投入增長和風險分擔機制。

會議也強調要合理布局，完善監管治理，防止一哄而上、盲目跟風。