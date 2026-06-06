比亞迪祕密研發人形機器人 要創造「大腦和四肢都發達」的產品

比亞迪證實已祕密研發人形機器人四年，聚焦工業機器人的開發與應用，未來可望率先部署於海外門市擔任導購員。隨著小鵬、奇瑞等大陸車企同步布局，外界關注比亞迪與特斯拉未來是否會在人形機器人領域形成競爭關係。

截至2026年4月，海內外已有特斯拉、賓士、BMW、福斯、長安、上汽、小鵬、廣汽、奇瑞等近20家主流車企，分別透過自研、合資、孵化等方式入局機器人領域。

比亞迪集團執行副總裁李柯在受訪時表示，比亞迪也在開發人形機器人，目前主要聚焦於工業機器人的開發與應用，而比亞迪自身正是這些工業機器人的最大使用者。

除了比亞迪，小鵬汽車及奇瑞汽車等大陸電動車新創企業也在布局人形機器人領域。而李柯稱，該項目早在2022年就已開始，至今已進行長達四年的祕密研發。

李柯認為，中國大陸機器人的核心問題是「缺大腦」，沒有足夠智慧的決策與感知系統，美國機器人則是「大腦發達、四肢不發達」，有先進演算法卻難以量產落地。比亞迪的目標正是要創造出「大腦和四肢都發達」、真正能在複雜環境中執行任務的可用機器人。

關於未來的商業化路徑，李柯強調，比亞迪不一定要採取「全部自己生產」的模式，而是致力於打造開放機器人平台，可以自研核心技術，也可以與其他科技公司進行深度合作。

她還提到，比亞迪擁有最全球化的行銷體系，加上強大的生產製造能力與執行力，一旦機器人技術成熟並走向市場，比亞迪將是其最大的買家，計劃率先將其部署至海外門市，擔任導購員角色，進一步拓展智慧零售場景。

日經中文網指出，在人形機器人領域，汽車企業中較具代表性的產品包括美國特斯拉開發的Optimus。比亞迪在電動汽車銷售方面一直與特斯拉展開競爭，未來雙方是否會在人形機器人領域形成競爭關係備受關注。