陸嚴管私募基金 加大力道

大陸國務院公布《關於加強監管防範風險 促進私募投資基金高質量發展的指導意見》，要求嚴控新設政府投資基金，加強監測政府投資基金及國有企業投資基金運行情況，防止偏離功能定位，對重大違法違規的私募基金管理人予以註銷，並建立黑名單等。

一財網報導，大陸證監會昨（5）日也針對該《指導意見》指出，將制定落實《指導意見》三年行動方案，完善私募基金領域「N+X」規則體系（N是官方監管規則，X是自律操作），加強分級分類監管、穿透式監管，提升監管效能，開展專項行動從嚴懲處重點領域違法違規行為。

根據中國基金業協會披露，截至今年4月底，私募基金近1.88萬家，管理基金數量14.2萬支，管理基金規模人民幣23.4兆元。

大陸國務院表示，針對私募基金行業，首先要強化源頭防控，堅決防止不符合基金特徵和運行規律的機構和產品作為私募基金登記備案，並嚴控新設政府投資基金，縣區原則上不得新設，若有申請的必要，應報請上級審查批准。擬辦理登記備案的機構，要通過綜合研判會商後申請經營主體登記。

同時，嚴格落實涉金融經營主體登記管理要求，未經有關部門同意，不得在經營主體名稱、經營範圍中使用「私募基金」、「創業投資基金」等私募基金字樣。

其次是全面加強監管，推動修訂證券投資基金法，規範私募基金「對賭協議」制度安排，對重點私募基金管理人加大現場檢查力度等。

對於政府投資基金的布局投向，要加強基金投向的指導評價、加強對其運行情況的監測，防止偏離功能定位。

此外，在風險處置方面，要求有重大違法違規行為的私募基金管理人堅決予以註銷。同時，建立「黑名單」制度，公開曝光重大違法違規機構、出資人、從業人員。

在規範發展方面，多渠道拓寬私募股權基金、創投基金資金來源，多維度培育和發展耐心資本。進一步暢通多元退出渠道，在多環節重點支持投早、投小、投長期、投硬科技的相關私募基金。

此次《指導意見》發佈之前，私募基金領域的監管持續完善。今年2月，大陸證監會發布《私募投資基金資訊披露監督管理辦法》，對私募基金管理人、託管人的資訊披露責任等進行規定。