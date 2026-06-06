車企轉彎 攻「兩條腿」商機

比亞迪入局機器人產業只是冰山一角，近年來，全球汽車行業正經歷一場前所未有的身分重構，曾經專注於四個輪子的車企，如今集體將目光投向「兩條腿」的機器人。

乘聯分會秘書長崔東樹近日發文披露，今年前四個月汽車行業銷售利潤率已降至3.4%，仍處於歷史低位。在競爭白熱化的格局下，車企需要在整車之外尋找第二條增長曲線，人形機器人則提供了極具想像空間的戰略出口。

其中，小鵬的轉向尤為激進。小鵬汽車已於2026年第1季更名為「小鵬集團」，由智慧電動車企轉型為物理AI公司。新一代IRON人形機器人，也計畫於今年第3季正式亮相、年底量產，將率先在小鵬門市試商用，2027年起面向大陸及海外商業客戶交付。

小鵬集團董事長何小鵬說：「從明年起，人形機器人的硬體收入和AI模型收入會是小鵬集團收入和毛利增長的重要驅動力之一。」

5月在理想汽車第1季財報電話會上，理想汽車董事長李想判斷：「未來的三到五年，中高階智慧汽車的競爭，本質上就是具身智慧的競爭。」他同時提出，自動駕駛是具身智慧上半場，通用人形機器人是下半場。