聽新聞
0:00 / 0:00

反擊布局太慢質疑 騰訊：AI將是長期遊戲

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

騰訊AI產業應用大會在北京舉行，面對外界質疑騰訊AI布局的進展較慢，騰訊高層則表示，公司多年累積的產品以及場景數據具備優勢，並指AI才剛剛開始，未來不會只有少數超級應用。

2026騰訊雲AI產業大會昨（5）日舉行，騰訊高級執行副總裁、雲與智慧產業事業群CEO湯道生，與騰訊首席AI科學家、騰訊混元大語言模型及AI infra負責人姚順雨進行對談。

對於外界認為騰訊在AI領域發展「慢了」，湯道生表示，騰訊擁有大量產品，不同業務線速度不一，也有失敗與探索。騰訊多年累積的產品和場景數據，能為大模型提供有價值的內容。今年騰訊大部分代碼都是由AI生成，騰訊的工程師可能會花更多時間去做架構設計等。

姚順雨則表示，騰訊判斷AI最終是長期遊戲，「AI才剛剛開始」，不認為ChatGPT和CloudCode會是唯二的超級App。

姚順雨認為，目前AI發展中，所有人都在做AI coding，但未來會變得更多元，程式設計智慧體會更重要，但多模態、具身智慧等很多路線也在繼續探索，下半場長跑中，更重要的事情是誠實面對自己，保持耐心，stay real。

他也提到，應該在中國建立長期的AGI組織。重點關注預訓練和後訓練等基礎性工作的操作與優化，在產品方面要將基礎技術轉化為實際產品，並要積極發掘新的機會。

姚順雨曾任職於OpenAI，去年底加入騰訊，入職首席AI科學家，直接向總裁劉熾平彙報，全面統籌混元大模型研發工作。他並帶領團隊在今年4月推出騰訊混元Hy3 preview語言模型。

這並非騰訊高層第一次回應外界對AI速度的質疑。2026年1月的騰訊年度員工大會上，馬化騰首次系統性地回應了外界對騰訊AI戰略的疑慮。

騰訊 AI 語言模型

延伸閱讀

總經理觀點／AI 時代 導入價值創造新公式

輝達GTC 國泰金秀AI成果

Anthropic籲全球暫停研發尖端AI 避免失控風險升高

AI 代理時代來臨 一把掌握概念股

相關新聞

比亞迪祕密研發人形機器人 要創造「大腦和四肢都發達」的產品

比亞迪證實已祕密研發人形機器人四年，聚焦工業機器人的開發與應用，未來可望率先部署於海外門市擔任導購員。隨著小鵬、奇瑞等大陸車企同步布局，外界關注比亞迪與特斯拉未來是否會在人形機器人領域形成競爭關係。

陸嚴管私募基金 加大力道

大陸國務院公布《關於加強監管防範風險 促進私募投資基金高質量發展的指導意見》，要求嚴控新設政府投資基金，加強監測政府投資基金及國有企業投資基金運行情況，防止偏離功能定位，對重大違法違規的私募基金管理人予以註銷，並建立黑名單等。

車企轉彎 攻「兩條腿」商機

比亞迪入局機器人產業只是冰山一角，近年來，全球汽車行業正經歷一場前所未有的身分重構，曾經專注於四個輪子的車企，如今集體將目光投向「兩條腿」的機器人。

反擊布局太慢質疑 騰訊：AI將是長期遊戲

騰訊雲AI產業應用大會在北京舉行，面對外界質疑騰訊AI布局的進展較慢，騰訊高層則表示，公司多年累積的產品以及場景數據具備優勢，並指AI才剛剛開始，未來不會只有少數超級應用。

中國人形機器人「白菜價」 1年前得花百萬 如今5萬元一車

近期，人形機器人價格大跳水「砸穿地板」，從「奢侈品」到了「白菜價」，一年前需要花近百萬元排隊預購的工程樣機，在二手網站和拆機市場上，以「5萬元一車」的價格打包清倉；看到價格實惠的機器人，有網友表示「我要下手了」。

講座爆粗口「考公都是混吃等死」 粉筆CEO張小龍道歉

中國頭部考公機構北京粉筆藍天科技有限公司（以下簡稱「粉筆」）CEO張小龍，近日在中國人民大學哲學院演講，不僅臨時將演講改為分享「AI炒美股」心得，見學生沒太大反應，當場用髒話痛批在場學生「活該你們找不到工作」，並稱考公都是「混吃等死」後憤然離場。張小龍翻車言論使該公司股價下跌一成，還引發大量憤怒網友及粉筆學員發起抵制及退費。張小龍隨後道歉，「粉筆」表示，張小龍將不再出席該公司進校園的講座活動。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。