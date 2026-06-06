反擊布局太慢質疑 騰訊：AI將是長期遊戲

騰訊雲AI產業應用大會在北京舉行，面對外界質疑騰訊AI布局的進展較慢，騰訊高層則表示，公司多年累積的產品以及場景數據具備優勢，並指AI才剛剛開始，未來不會只有少數超級應用。

2026騰訊雲AI產業大會昨（5）日舉行，騰訊高級執行副總裁、雲與智慧產業事業群CEO湯道生，與騰訊首席AI科學家、騰訊混元大語言模型及AI infra負責人姚順雨進行對談。

對於外界認為騰訊在AI領域發展「慢了」，湯道生表示，騰訊擁有大量產品，不同業務線速度不一，也有失敗與探索。騰訊多年累積的產品和場景數據，能為大模型提供有價值的內容。今年騰訊大部分代碼都是由AI生成，騰訊的工程師可能會花更多時間去做架構設計等。

姚順雨則表示，騰訊判斷AI最終是長期遊戲，「AI才剛剛開始」，不認為ChatGPT和CloudCode會是唯二的超級App。

姚順雨認為，目前AI發展中，所有人都在做AI coding，但未來會變得更多元，程式設計智慧體會更重要，但多模態、具身智慧等很多路線也在繼續探索，下半場長跑中，更重要的事情是誠實面對自己，保持耐心，stay real。

他也提到，應該在中國建立長期的AGI組織。重點關注預訓練和後訓練等基礎性工作的操作與優化，在產品方面要將基礎技術轉化為實際產品，並要積極發掘新的機會。

姚順雨曾任職於OpenAI，去年底加入騰訊，入職首席AI科學家，直接向總裁劉熾平彙報，全面統籌混元大模型研發工作。他並帶領團隊在今年4月推出騰訊混元Hy3 preview語言模型。

這並非騰訊高層第一次回應外界對AI速度的質疑。2026年1月的騰訊年度員工大會上，馬化騰首次系統性地回應了外界對騰訊AI戰略的疑慮。