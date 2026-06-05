對台金融促融 大陸福建省銀行協會成立「兩岸融合發展工作委員會」

大陸近期對台政策著重在兩岸融合發展，而對台第一線、大陸福建省銀行協會最近召開了「金融支持兩岸融合發展工作委員會成立大會」，明確了五項工作內容，並提出要深化與台灣銀行同業交流互動。

據大陸中國銀行業協會官網5日消息，2026年5月29日上午，福建省銀行業協會在福州召開「金融支持兩岸融合發展工作委員會」成立大會暨第一屆第一次全體成員會議。該委員會由37家會員單位組成，中國銀行福建省分行擔任主任單位，中國農業銀行福建省分行、福建省農信聯社、福建海峽銀行、廈門銀行福州分行擔任副主任單位。

消息指出，會議審議通過了《福建省銀行業協會金融支持兩岸融合發展工作委員會工作規則》及《金融支持兩岸融合發展工作委員會2026年工作計畫》。工作委員會的主要職責：一是組織推動落實大陸中央、福建省委省政府、大陸國家金監總局、省局關於金融支持兩岸融合發展有關精神及對台工作要求；二是制定金融支持兩岸融合發展行業標準、服務公約、自律公約；三是開展業務培訓、座談會、政策宣傳等交流活動；四是強化風險聯防聯控，探索資訊共用，共同維護銀行債權、防範逃廢債等；五是圍繞金融支持兩岸融合發展等領域開展調查研究，形成政策建議。

會議指出，金融支持兩岸融合發展「政策性強、專業要求高」，工作委員會要常態化組織業務交流活動，加強風險資訊共享與風險防控經驗交流。發揮行業民間組織橋樑作用，深化與台灣銀行同業交流互動，支持在台灣地區有分支機構或業務資源的會員單位主動牽線搭橋，積極吸納在閩台資銀行參與工作，持續深化資金存放、代理清算、銀行貸款等領域合作，不斷拓展兩岸金融合作廣度和深度。

會議要求，工作委員會要「緊扣業務規模化、產品專屬化、服務便利化、待遇同等化目標」，持續優化金融支持兩岸融合發展服務體系。

2025年8月，大陸金融監管總局端出《關於銀行業保險業支持福建建設兩岸融合發展示範區的若干措施》。中國銀行保險報今年1月援引福建金融監管局相關處室負責人表示，「十五五」期間將持續推進兩岸銀行業保險業融合發展，深化閩台金融業務合作；提升對台金融服務質效，促進閩台經貿往來；優化台胞金融服務體驗，守住金融風險底線。

大陸地區官方統計顯示，截至2025年9月底，福建轄區（不含廈門）對台資企業授信總額突破人民幣814億元，較「十三五」結束之際增長49%；為台胞發放信用卡近8,000張；保險業為台胞台企提供的風險保障金額5年累計近6,000億元，2024年金額較2020年增長超過4倍。