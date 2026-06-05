港媒：大陸證監會秘密會晤香港券商 提監管要求

大陸證監會日前整治非法跨境證券活動，一些香港券商如富途、老虎、長橋首當其衝。而消息指出，大陸證監會近日在廣東深圳會面香港各券商負責人，了解其整治大陸存量客戶的最新情況，並再次明確提出各項監管要求。

星島頭條5日披露上述消息，並指出自本周起有香港本地券商陸續開始進行整改工作，包括禁止大陸內地客（只有大陸身份證件）開戶、清理違規客戶和調整境內服務。

消息指，證監會見券商負責人時再次明確提出各項監管要求，包括暫停境內線上開戶，加倉交易不能是境內IP，並強調對於境內存量客戶，均須在兩年內完成整改，全面停止在境內非法提供交易等服務。

報導提到，遭證監會點名的3券商已相繼落實具體調整。老虎國際率先公布，自本月12日開始，針對境內交易服務，將暫停所有品種的新開倉及加倉交易，僅支持賣出及平倉；境內資金劃轉方面，暫停資金轉入，轉出功能則維持正常。長橋和富途亦宣布下周五（12日）起，對境內服務作出相同調整。三間券商均強調調整不影響境外服務及客戶資產安全。

不過，有市場分析指，港股市場主要受宏觀經濟影響，整治非法證券跨境活動對香港市場影響小。有券商高層人士表示，有陸資背景的本地券商幾乎全面暫停為內地客戶開戶，券商出現做法不一的情況，尚未有明確及統一的細則。

報導引述香港證券及期貨專業總會會長陳志華表示，部分券商對新政策作出不同解讀，有些甚至採取極端措施，例如完全不接受內地客戶開戶，呼籲業界切勿過分解讀、把內部合規底線設定得比法規要求更高，這對自身業務營運並無好處。另有市場人士透露，有東南亞國家對於遭證監會點名的券商，到當地擴展業務改持較謹慎看法，甚至表示抗拒。

星島頭條5日的另一篇報導則指出，香港證監會5月27日就非法跨境證券活動，與業界人士召開閉門會議。有證券界人士形容，當時證監會態度「好友善」且安撫業界對「燒到埋身」（粵語，意指自己遭殃）的憂慮，有別於以往「好惡」和要求業界「醒醒定定」（粵語，意指打起精神來）的警告語氣。現在部分證券商仍然積極「搶客」，新股市場亦未受到影響。