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美擬加徵301關稅 中國貿促會：堅決反對

中央社／ 台北5日電

美國以商品涉嫌使用強迫勞動生產為由，擬向多國加徵關稅，對中國的建議稅率為12.5%。中國國際貿易促進委員會表示，中國工商界對此強烈不滿和堅決反對。

中國貿促會微信公眾號4日發文表示，美方以「未建立和有效執行強迫勞動進口禁令」為由發起301調查，並擬採取關稅措施，是將美國國內標準和單邊規則外溢到其他經濟體，缺乏國際法依據，背離多邊貿易體制規則。

中國貿促會表示，有關措施以關稅手段進行政策施壓，具有明顯單邊主義和保護主義色彩。差異化稅率安排明顯違反非歧視原則和公平競爭原則。

中國貿促會表示，中國工商界呼籲美方尊重客觀事實，停止泛化和濫用貿易限制措施，透過對話協商妥善處理經貿分歧，共同維護全球產業鏈供應鏈穩定。

美國貿易代表署（USTR）依據「1974年貿易法」第301條款，就60個經濟體未能實施及有效執行禁止進口強迫勞動產品措施作出調查認定，並提出加徵10%至12.5%額外關稅。

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