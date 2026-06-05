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力推公海郵輪旅行 大陸首發「無目的地海上遊」通行證

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
在大陸郵輪旅遊政策支持下，上海近日已發出首張「無目的地海上遊」出入境通行證。（圖／取自上海寶山微信公眾號）
在大陸郵輪旅遊政策支持下，上海近日已發出首張「無目的地海上遊」出入境通行證。（圖／取自上海寶山微信公眾號）

大陸國產郵輪不斷在建造中，官方近期力推公海遊輪旅行，全大陸首個無目的地海上游航線將於6月6日啟航。目前全大陸首張「無目的地海上游」出入境通行證已於5日上午在上海簽發。

據新華社，針對「無目的地海上遊」，經過國家移民管理局批准同意，上海公安出入境管理部門在全大陸率先推出郵輪遊出入境辦證便民新政：遊客除使用普通護照外，可憑身份證申辦專用的出入境通行證，極大降低了遊客郵輪游出境門檻，免去了繁瑣的簽證準備。

所謂「無目的地海上遊」就是郵輪從母港出發後，全程在公海上巡遊但無具體停靠港的郵輪旅遊方式。在台灣也有不少這樣的旅遊產品，於基隆等港口出海後於公海巡遊後返港。

近期大陸「無目的地海上遊」成為旅遊政策的亮點，全大陸首個無目的地海上游航線將於6月6日啟航，推出專為週末打造的3天2晚海上航程，據「上海寶山」消息，首航由大陸首艘國產大型郵輪「愛達魔都號」執航，為提升遊客體驗，首航載客率控制在80%，目前船票預售已超過75%。

中國船舶報指出，隨著上海、青島等城市陸續開展無目的地海上游試點，全新郵輪產品模式有望逐步全大陸推廣，進一步完善大陸郵輪自主可控產業鏈，強化產業內生發展動力。

而力推「無目的地海上遊」的另一原因則或與外交關係有關。日本曾是大陸郵輪旅遊最主要的目的地，佔據大半江山，不過去年底日本首相高市早苗在國會涉台答辯引起北京高度反彈，雙方人員往來已經急遽下降，郵輪航線也降溫，也因此大陸郵輪必須找尋新的替代方案。除了南韓等其他周邊國家外，公海巡遊也成為熱門選項。

上海目前仍是大陸郵輪旅遊的龍頭城市。官方統計顯示，2006年至2025年，上海接待郵輪遊客逾1,800萬人次，佔據全大陸六成以上，市場成熟度與消費能力穩居前列。

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