中國人形機器人「白菜價」 1年前得花百萬 如今5萬元一車

近期，人形機器人價格大跳水「砸穿地板」，從「奢侈品」到了「白菜價」，一年前需要花近百萬元排隊預購的工程樣機，在二手網站和拆機市場上，以「5萬元一車」的價格打包清倉；看到價格實惠的機器人，有網友表示「我要下手了」。

大河網報導，近期人形機器人價格大跳水，宇樹G1降至8.5萬元起；R1主打消費級入門，起售價2.99萬元；加速進化K1系列，限時促銷價2.99萬元；優必選12.8萬元起；而松延動力的Bumi價格為9998元，把人形機器人的價格直接拉到和一台高配iPhone差不多了。

與此同時，二手價格也大幅下調。2024、2025年的舊款和樣機，像宇樹H1早期科研版、傅利葉GR-1、雲深處DR系列，當年購入價在30萬至80萬元之間，現在的二手行情也就3萬至6萬元。今年的主力機型，二手也非常便宜。二手平台上流通的，多是年初買回去「嘗鮮」的科技博主、測評機構不要的「次新機」，基本在原價的基礎上打了六至七折：比如宇樹R1 Air新機售價為2.99萬元，二手在1.8萬至2.3萬元之間。

除了一手價和二手價同步下調，租金也大幅「縮水」。2025年，人形機器人的日租金最高能開到1萬元；今年5月，市面上可租賃的機器人「遍地都是」，商用租賃的日租金跌到800元至1500元。不少網友開始期待入手機器人，希望能幫忙做家務、照顧老人。

一年之間價格跳水，中國人形機器人經歷了什麼？首先是供應鏈「打通」。2026年最新報告證實，宇樹G1基礎款的整機物料，成本僅為4.16萬元，其中核心關節成本僅2.75萬元。即使大降價，毛利率仍高達40%左右。

其次，核心零部件的國產替代率大幅提高。一旦依託中國本土成熟的上下游供應鏈，機器人成本瞬間下降近七成。

另外，規模效應爆發。高工機器人產業研究所數據顯示，2025年中國人形機器人出貨量達1.44萬台，到了2026年，中國人形機器人產量預期跨越10萬至20萬台級規模。

人形機器人企業也進行了戰略性的「工程降級」，主打低配、實用。當前，不僅市場端對人形機器人熱情高漲，企業也紛紛入局。Nvidia（英偉達）執行長黃仁勳1日宣布，已與宇樹科技合作，推出新一代人形機器人參考設計H2+。與此同時，比亞迪集團執行副總裁李柯在一檔訪談節目中明確表示：「比亞迪也在開發（人形機器人）。」