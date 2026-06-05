快訊

會考作文寫「藍皮列車」改造獲好評 滿級分樣卷一次看

海上對峙中！ 中國大陸海警船硬闖東沙限制水域

日本軟銀大手筆投資法國AI 但歐洲能源成本是硬傷

聽新聞
0:00 / 0:00

中國人形機器人「白菜價」 1年前得花百萬 如今5萬元一車

世界日報／ 中國新聞組╱北京5日電
宇樹G1。(取材自大河報)
宇樹G1。(取材自大河報)

近期，人形機器人價格大跳水「砸穿地板」，從「奢侈品」到了「白菜價」，一年前需要花近百萬元排隊預購的工程樣機，在二手網站和拆機市場上，以「5萬元一車」的價格打包清倉；看到價格實惠的機器人，有網友表示「我要下手了」。

大河網報導，近期人形機器人價格大跳水，宇樹G1降至8.5萬元起；R1主打消費級入門，起售價2.99萬元；加速進化K1系列，限時促銷價2.99萬元；優必選12.8萬元起；而松延動力的Bumi價格為9998元，把人形機器人的價格直接拉到和一台高配iPhone差不多了。

與此同時，二手價格也大幅下調。2024、2025年的舊款和樣機，像宇樹H1早期科研版、傅利葉GR-1、雲深處DR系列，當年購入價在30萬至80萬元之間，現在的二手行情也就3萬至6萬元。今年的主力機型，二手也非常便宜。二手平台上流通的，多是年初買回去「嘗鮮」的科技博主、測評機構不要的「次新機」，基本在原價的基礎上打了六至七折：比如宇樹R1 Air新機售價為2.99萬元，二手在1.8萬至2.3萬元之間。

除了一手價和二手價同步下調，租金也大幅「縮水」。2025年，人形機器人的日租金最高能開到1萬元；今年5月，市面上可租賃的機器人「遍地都是」，商用租賃的日租金跌到800元至1500元。不少網友開始期待入手機器人，希望能幫忙做家務、照顧老人。

一年之間價格跳水，中國人形機器人經歷了什麼？首先是供應鏈「打通」。2026年最新報告證實，宇樹G1基礎款的整機物料，成本僅為4.16萬元，其中核心關節成本僅2.75萬元。即使大降價，毛利率仍高達40%左右。

其次，核心零部件的國產替代率大幅提高。一旦依託中國本土成熟的上下游供應鏈，機器人成本瞬間下降近七成。

另外，規模效應爆發。高工機器人產業研究所數據顯示，2025年中國人形機器人出貨量達1.44萬台，到了2026年，中國人形機器人產量預期跨越10萬至20萬台級規模。

人形機器人企業也進行了戰略性的「工程降級」，主打低配、實用。當前，不僅市場端對人形機器人熱情高漲，企業也紛紛入局。Nvidia（英偉達）執行長黃仁勳1日宣布，已與宇樹科技合作，推出新一代人形機器人參考設計H2+。與此同時，比亞迪集團執行副總裁李柯在一檔訪談節目中明確表示：「比亞迪也在開發（人形機器人）。」

中國 機器人 AI

延伸閱讀

衝刺A股「人形機器人第1股」 宇樹科技預計募資42億人民幣

「我供大腦 你造身體 」 黃仁勳：聯手宇樹造1.8米機器人

中國2.8萬台機器人拿到身分證 出事能迅速追溯責任

DeepSeek V4-Pro API永久降價75%後 登AI模型性價比榜首

相關新聞

中國人形機器人「白菜價」 1年前得花百萬 如今5萬元一車

近期，人形機器人價格大跳水「砸穿地板」，從「奢侈品」到了「白菜價」，一年前需要花近百萬元排隊預購的工程樣機，在二手網站和拆機市場上，以「5萬元一車」的價格打包清倉；看到價格實惠的機器人，有網友表示「我要下手了」。

講座爆粗口「考公都是混吃等死」 粉筆CEO張小龍道歉

中國頭部考公機構北京粉筆藍天科技有限公司（以下簡稱「粉筆」）CEO張小龍，近日在中國人民大學哲學院演講，不僅臨時將演講改為分享「AI炒美股」心得，見學生沒太大反應，當場用髒話痛批在場學生「活該你們找不到工作」，並稱考公都是「混吃等死」後憤然離場。張小龍翻車言論使該公司股價下跌一成，還引發大量憤怒網友及粉筆學員發起抵制及退費。張小龍隨後道歉，「粉筆」表示，張小龍將不再出席該公司進校園的講座活動。

港媒：大陸證監會秘密會晤香港券商 提監管要求

大陸證監會日前整治非法跨境證券活動，一些香港券商如富途、老虎、長橋首當其衝。而消息指出，大陸證監會近日在廣東深圳會面香港各券商負責人，了解其整治大陸存量客戶的最新情況，並再次明確提出各項監管要求。

中PCB讓美頭疼？美媒：連Nvidia都用 要是導彈打偏了…

中媒報導，美國政府頻繁以「國家安全」為由，打壓中國科技發展。現在，他們盯上了印刷電路板（PCB）。美媒稱，連Nvidia輝達(另稱英偉達)都在用，要是導彈打偏了…

美擬加徵301關稅 中國貿促會：堅決反對

美國以商品涉嫌使用強迫勞動生產為由，擬向多國加徵關稅，對中國的建議稅率為12.5%。中國國際貿易促進委員會表示，中國工商...

力推公海郵輪旅行 大陸首發「無目的地海上遊」通行證

大陸國產郵輪不斷在建造中，官方近期力推公海遊輪旅行，全大陸首個無目的地海上游航線將於6月6日啟航。目前全大陸首張「無目的地海上游」出入境通行證已於5日上午在上海簽發。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。