香港特首訪問烏茲別克 看準當地黃金儲量

正在烏茲別克訪問的香港行政長官李家超表示，烏茲別克黃金儲量豐富。他昨天與烏茲別克總統米爾濟約耶夫（ShavkatMirziyoyev）會晤時，向對方推銷香港的黃金交易平台。

李家超上月底起率領70人的經貿代表團先後訪問哈薩克和烏茲別克，今天是在烏茲別克最後一天行程。

港府公布，李家超昨天會晤米爾濟約耶夫時，提到香港正全面建立黃金交易生態圈，吸引黃金現貨在香港儲存、清算和交割，積極發展成為國際黃金交易中心。

他說，烏茲別克擁有豐富的黃金儲量，香港可為烏茲別克在黃金貿易、儲備配置及專業服務等方面提供強力支援，並為兩地開拓更多互利共贏的商機。

李家超並向對方說，香港會繼續發揮「超級聯繫人」和「超級增值人」角色，進一步深化與烏茲別克在不同領域的合作和交流，配合烏茲別克實現高質量發展的目標，攜手把握共建「一帶一路」機遇，促進兩地以至中亞地區共同發展。

根據百度資料，烏茲別克的黃金儲量位列全球前10，是中亞地區重要的黃金資源國。

烏茲別克的黃金儲量可區分為「地下探明儲量」與央行黃金儲備。在地下儲量方面，當地的探明儲量約為3300噸，但也有統計顯示為2200噸至6400噸，存在一定差異。

另據港府公布，李家超此行與哈薩克和烏茲別克簽訂或互換了8份和7份官方協議，涵蓋商務、教育、發展項目等範疇。

至於非官方層面，港方和哈薩克達成53份合作協議和備忘錄，與烏茲別克則達成28份，涵蓋範圍包括經貿、投資、金融、科技、航空等。