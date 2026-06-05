傳中證監深圳密晤香港券商 再提監管要求

港媒報導，中國證券監督管理委員會日前宣布懲罰多家券商在中國大陸非法經營投資業務後，近日又在深圳密會香港券商，以了解它們整治大陸存量客戶的最新情況，並再次明確提出各項監管要求。

星島日報今天在報導中引述市場消息表示，中證監見券商負責人時再次明確提出各項監管要求，包括暫停境內線上開戶，並強調對於境內既有客戶，均須在兩年內完成整改，全面停止在境內非法提供交易等服務。

在中證監再次明確提出各項監管要求後，本週起，有香港券商進行整改，包括禁止大陸客（只有大陸身分證件）開戶、清理違規客戶和調整境內服務。

報導引述市場人士分析，港股市場主要受宏觀經濟影響，整治非法證券跨境活動對香港市場影響小。

5月22日，中證監突然宣布懲罰Tiger Brokers（NZ）Limited（老虎證券）、富途證券國際（香港）有限公司、長橋證券（香港）有限公司，指它們在中國大陸境內非法經營證券業務。

早前有報導表示，香港一些銀行及券商因為擔心觸碰北京劃定的紅線，已暫停為中國大陸投資者開設帳戶。

對於中證監懲罰富途等3家券商，信報早前刊登專家文章表示，中證監此舉象徵北京日益認真看待境內居民在境外的違規投資行為，因此予以嚴厲打擊，目的是要防範外匯流失。