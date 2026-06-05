中PCB讓美頭疼？美媒：連Nvidia都用 要是導彈打偏了…

中媒報導，美國政府頻繁以「國家安全」為由，打壓中國科技發展。現在，他們盯上了印刷電路板（PCB）。美媒稱，連Nvidia輝達(另稱英偉達)都在用，要是導彈打偏了…

觀察者網報導，PCB幾乎位於每一塊芯片之下，是幾乎所有電子產品的必需品。6月3日，美國媒體CNBC刊文渲染稱，中國製造的PCB引發了美國的「國家安全擔憂」。

報導稱，在蓬勃發展的人工智能（AI）市場中，PCB低調但至關重要，且對美國來說代表著一個日益嚴重的問題，因為幾乎所有的AI電路板，例如輝達等公司使用的電路板，都是在中國製造的。

美媒和政客以己度人，聲稱這為「對手」提供了各種偷偷植入所謂惡意元件的可乘之機。負責工業基礎政策的美國助理國防部長邁克·卡德納齊還說，最壞的情況是，一個被入侵的PCB可能意味著「導彈在飛行中發生故障」。在這種「脆弱性」下，五角大樓正要求採購商必須是美國本土廠商。

據報導，美國政府正在考慮通過補貼和財政激勵來促進國內PCB製造業的發展。

CNBC稱，但「國家安全」並非美國唯一的擔憂。當前PCB供應無法滿足AI和國防的需求。

數據顯示，全球PCB行業今年將增長12.5%，達近960億美元，併到2030年前後擴大到1230億美元。

據介紹，迅達科技和Sanmina是美國僅有的兩家生產PCB的上市公司。他們與AI硬件行業的其他公司一樣，正經歷著飛速增長。迅達科技的股價在過去一年上漲了近500%，Sanmina的股價上漲了兩倍多。

在中東戰爭和俄烏衝突持續不斷的情況下，這些公司正努力滿足軍事需求。

為了解決產能問題並協助美國努力追趕中國，迅達科技正在迅速擴大其在美國的版圖。當新廠投入運營後，該公司將在亞洲擁有7家工廠（其最大的工廠仍在中國），在美國共有18家工廠。

美企、美媒和政客串聯在一起渲染所謂「國安威脅」，目的只有一個：比不過中企，就搞不公平競爭。

CNBC隨後提到，5月，兩黨參議員提出了「保護電路板和基板法案」，為選擇美國製造電路板的公司提供25%的稅收抵免。眾議院的一項配套法案還呼籲為美國製造商提供30億美元(約203億人民幣)的撥款。

目前，這兩項國會法案在審議中，且都明顯劍指中企。

對此，中國外交部發言人毛寧曾表示，中國始終是世界和平的建設者、全球發展的貢獻者和國際秩序的維護者。事實上所謂搞不公平競爭，採取咄咄逼人行動，到處耀武揚威、施壓脅迫的正是美國不是別人。