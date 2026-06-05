陸1到4月服務貿易同比成長4.9% 旅遊服務出口成長30.4%最快

根據「中國貿促」微信公眾號昨4日深夜發布消息，中國貿促會發言人就美國貿易代表辦公室發起強迫勞動301調查並擬加徵關稅發表談話。對於中國（包括香港地區）被列入適用12.5%稅率的經濟體名單，發言人表示，美方以關稅手段進行政策施壓，具有明顯單邊主義和保護主義色彩，差異化稅率安排也明顯違反非歧視原則，中國工商界對此表示強烈不滿和堅決反對。並呼籲美方尊重客觀事實，停止泛化和濫用貿易限制措施

2026-06-05 07:53