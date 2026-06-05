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陸1到4月服務貿易同比成長4.9% 旅遊服務出口成長30.4%最快
據大陸商務部上午發布消息，商務部服貿司負責人介紹2026年1-4月服務貿易發展狀況稱，2026年1-4月，大陸服務進出口總額2,4853.2億元（人民幣，下同），較去年同期成長4.9%。其中，旅遊服務出口1,471.5億元，成長30.4%，在前五大服務出口領域中成長最快。
其中，出口9,850億元，成長15%；進口1,5003.2億元，下降0.8%。服務貿易逆差5,153.2億元，較上年同期縮小1,397.4億元。
服貿司負責人稱，1到4月大陸服務貿易主要呈現以下特點：
首先，知識密集型服務出口維持較快成長。 1-4月，知識密集型服務進出口11,041.8億元，成長5.1%，佔總服務進出口的比重為44.4%。知識密集型服務出口5,440.9億元，成長11.7%，其中，個人文化娛樂服務、智慧財產權使用費成長最快，成長速度分別為39.5%及20.8%；知識密集服務進口5,600.9億元，下降0.7%。
其次，旅行服務出口和運輸服務進口快速成長。 1-4月，旅遊服務出口1,471.5億元，成長30.4%，在前五大服務出口領域中成長最快；運輸服務進口3,164.5億元，成長24.9%，在前五大服務進口領域中成長最快。
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