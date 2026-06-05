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俄遠東及北極發展部長：中國計畫2030年經北方海路運輸2000萬噸貨物

聯合報／ 記者黃國樑/即時報導
俄羅斯遠東和北極發展部長切昆科夫在聖彼得堡國際經濟論壇期間受訪時表示，中國計畫在2030年透過北方海路運輸2,000萬噸貨物。圖為大陸「雪龍二號」在北極冰區為「深海一號」破冰引航。（新華社）
俄羅斯遠東和北極發展部長切昆科夫在聖彼得堡國際經濟論壇期間受訪時表示，中國計畫在2030年透過北方海路運輸2,000萬噸貨物。圖為大陸「雪龍二號」在北極冰區為「深海一號」破冰引航。（新華社）

俄羅斯衛星通訊社報導，俄羅斯遠東和北極發展部長切昆科夫在聖彼得堡國際經濟論壇期間受訪時表示，中國計畫在2030年透過北方海路運輸2,000萬噸貨物。另中國大陸經營北方海路的新新運航運公司董事長樊昱忻表示，北方海路的價值不限於中俄，未來有潛力成為連接亞洲和歐洲的國際運輸新選擇。

切昆科夫說：「中國計畫2030年達到2000萬噸貨運量。鑑於去年達到了320萬噸運輸量的記錄，而去年北方海路的總貨運量為3700萬噸，2000萬噸非常多。也就是說如果再運輸2000萬噸，這對僅僅一個國家來說是非常巨大的目標。」

第29屆聖彼得堡國際經濟論壇於6月3日至6日舉行。切昆科夫說，去年，北方海路的總貨運量為3780萬噸。今年預計將達到4000萬噸。未來五年，將達到1億噸。

俄通社也報導稱，中國新新運航運（New New Shipping）董事長樊昱忻在聖彼得堡國際經濟論壇框架下舉行的「俄羅斯—中國」商務對話期間表示，北方海路將成為連接歐亞各個地區的物流運輸新選擇。

樊昱忻表示，北方海路的價值不限於中俄，未來有潛力成為連接亞洲和歐洲的國際運輸新選擇。中國有一句古話叫「世上本沒有路，走的人多了便會成為路」，因此為了使北方海路發揮更多作用，需要有更多的企業參與進來。

樊昱忻說：「希望大家能夠更重視物流通道的建設，希望更多的企業、貨主，包括物流貨運公司、航運企業都參與進來，形成規模化的運營。還希望中俄兩國政府在基礎建設和政策協調上給予更多的支持。」

樊昱忻也說，關於該公司2026年的新佈局，首要事項是今年夏天開通中國到摩爾曼斯克的航線。第二，從今年11月到明年7月或8月，該公司正在建造的八艘貨櫃船也將陸續投入國際航運市場。

此外他表示，該公司和俄羅斯原子能集團的合資公司正在研發Arc-7級的全年通航的貨櫃船，目前正處於設計階段，並得到了兩國政府的支持。另該公司與阿爾漢格爾斯克、摩爾曼斯克等北極港口簽訂了戰略合作協議，未來預計將參與港口的建設和配套設施的建設。

俄羅斯 中國大陸 歐洲

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