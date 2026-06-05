美擬對中國加徵12.5%關稅 中國貿促會：停止泛化和濫用貿易限制措施

根據「中國貿促」微信公眾號昨4日深夜發布消息，中國貿促會發言人就美國貿易代表辦公室發起強迫勞動301調查並擬加徵關稅發表談話。對於中國（包括香港地區）被列入適用12.5%稅率的經濟體名單，發言人表示，美方以關稅手段進行政策施壓，具有明顯單邊主義和保護主義色彩，差異化稅率安排也明顯違反非歧視原則，中國工商界對此表示強烈不滿和堅決反對。並呼籲美方尊重客觀事實，停止泛化和濫用貿易限制措施

中國貿促會發言人表示，美國當地時間6月2日，美國貿易代表辦公室（USTR）依據《1974年貿易法》第301條款，就60個經濟體未能實施並有效執行禁止進口強迫勞動產品措施作出調查認定，並提出對相關經濟體加徵10%至12.5%額外關稅的擬議措施。其中，中國（包括香港地區）被列入適用12.5%稅率的經濟體名單。中國工商界對此表示強烈不滿和堅決反對。

他表示，我們注意到，本次調查涵蓋60個經濟體，涉及全球主要貿易夥伴，影響範圍廣泛。美方以「未建立和有效執行強迫勞動進口禁令」為由發起301調查並擬採取關稅措施，本質上是將美國國內標準和單邊規則外溢適用於其他經濟體，缺乏國際法依據，背離多邊貿易體制規則。

發言人稱，美方關於相關措施削弱消除強迫勞動目標、扭曲市場競爭等結論，缺乏充分事實支持。有關措施以關稅手段進行政策施壓，具有明顯單邊主義和保護主義色彩。差異化稅率安排明顯違反非歧視原則和公平競爭原則。

發言人表示，中國工商界呼籲美方尊重客觀事實，停止泛化和濫用貿易限制措施，回歸以規則為基礎的多邊貿易體制，透過對話協商妥善處理經貿分歧，共同維護全球產業鏈供應鏈穩定。

他說，中國貿促會將繼續發揮橋樑紐帶作用，支持企業加強合規建設與風險應對，推動中美及各國工商界深化務實合作。