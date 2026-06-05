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長江NAND市占 全球第四
市場研究機構Counterpoint最新公布的今年第1季全球快閃記憶體（NAND Flash）市占率顯示，三星、SK海力士及鎧俠分別以29%、18%及14%的市占率穩居全球前三大，長江存儲首季表現亮眼，市占率由去年同期的8%提升至13%，目前與美光、SanDisk並列全球第四，長江存儲未來有機會挑戰前三大。
財新網指出，記憶體貿易商表示，記憶體缺貨潮下，成熟製程產品產能緊缺，大規模向大陸供應商採購記憶體產品，推動長鑫科技、長江存儲的全球市占率增長迅速。
Counterpoint研究總監MS Hwang表示，如果長江存儲能透過IPO獲得額外資金支持，將具備進一步擴大產能和業務規模的能力，在這種情況下，預計長江存儲將超越SanDisk和美光，成為全球第三大NAND記憶體廠商。
市場研究機構Counterpoint指出，AI基礎設施的部署仍是市場核心增長引擎。面向伺服器的企業級固態硬碟（eSSD）在2026年第1季度占據NAND市場總量43%，預計今年年底將超過60%。
同時具備記憶體晶片設計與製造能力的陸企兩大廠長鑫科技、長江存儲均在推進IPO，大陸證監會網站上月披露，長江存儲公司IPO輔導備案已於當日獲湖北證監局受理。市場預估，長江存儲估值與長鑫接近，或超過人民幣上兆元。
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