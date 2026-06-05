上海進擊 打造零碳工業區

上海積極打造「零碳工業區」，上海興鄴材料公司就開發出「智慧折疊追光發電系統」，並申請國內外專利，進而讓工業區可以完全使用綠電。

零碳工業區是透過技術手段，讓園區內碳排放歸零的現代化產業園，大陸國家發改委於去年底，公布首批52個國家級建設名單，覆蓋全大陸31省市，目標是讓工業發展更綠色。其中上海就是位於臨港新片區零碳灣。

興鄴材料運營總監黃明武介紹，有別於傳統太陽能板，興鄴的「智慧折疊追光發電系統」採用立柱設計，並申請國內外專利，經過天文、 AI演算法，以及高精度傳感器。透過雙軸跟蹤光照，發電效率提升30%到40%。「可以安裝在鄉村道路旁，即使遇到6級以上風速，像是颳風下雨下雪天氣，就會自動摺疊收起，進而防風避雪。」

黃明武進一步表示，興鄴的「智慧折疊追光發電系統」可以做到綠電直連，讓新能源車真正用上新能源，「也就是充電樁可以充綠電。但現階段我們先把大陸『零碳工業區』做實，把產品打通，產品的量也上來了，我們才會到國外，因為輸送到國外，需要強大的售後服務團隊和前期推廣安裝。」

位在上海東南角的臨港新片區，大陸國家級零碳園區「臨港零碳灣」，正在挑戰一個關鍵目標，要用三年時間，把內部使用的綠電比率從目前20%拉升到50%。