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上海民企研發追光太陽能系統 發電效率提升30%

中央社／ 上海4日電

即便中國太陽能產業「內捲」嚴重，仍有企業試圖以技術創新打造新出路。上海一家民營綠能科技公司研發「智能折疊追光發電系統」，以立柱折疊式太陽能板，結合「智慧追光」，將發電效率提升30%以上。

2026上海國際碳中和技術、產品與成果博覽會（碳博會）將於10日至12日舉行，上海市政府4日組織中外媒體參加相關企業參訪。

參訪企業包括以綠色建築諮詢、檢驗檢測等為主業的上海建科諮詢集團；主營風力發電設備及零部件設計、開發、製造與銷售的上海電氣風電集團，以及專注於綠色能源技術與產品研發的上海興鄴材料科技。

其中，興鄴科技研發的「智能折疊追光發電系統」別具特色。該公司副總陳暉介紹，這套太陽能發電系統採立柱設計，不但不占用土地，可安裝於草坪、河道旁，也不會擋住既有植被的陽光，柱子上安裝的4片太陽能板還可收折，避開雨雪與大風等天氣，降低維護成本。

陳暉表示，該系統最大的特色是採取智慧追光設計，透過天文算法、AI等，加上感應器跟蹤光照，可以一直朝向太陽照射方向，發電效率較傳統集中式太陽能板提升30%至40%，較屋頂分布式太陽能板提升70%至90%。

興鄴科技運營總監黃明武展示並介紹安裝在商務園區後面蘇州河邊的39支「智能折疊追光發電系統」，表示透過「綠電直連」技術，可供應園區的辦公、工廠生產、電動車充電樁等用電。他強調，他們自己工廠生產用電，幾乎都是由這39支系統供應。

不過，興鄴並不是以「賣設備」維生，而是「賣電」。

黃明武表示，他們期待能與上海市政府合作，大規模搭建這套太陽能系統，「上海綠電缺口一年200億度電，假如說（上海）河道我們可以裝1/5，再裝一些工業園區，基本上可以達到上海市所有綠電缺口的供應量，那就解決了上海市綠電供應的問題」。

他說，中國東部城市需要大量綠電，目前是「西電東送」，輸出成本不低。只要透過他們的綠電直連技術，就可以就近供電。

對於記者詢問選擇賣電而非賣設備的原因，黃明武解釋，以企業盈利角度而言，「賣了裝置，利潤就固定了。裝置壽命25年，之後就掙不了什麼錢了」。但從營運角度而言，「你能發這麼多電，你掌握了電。電是什麼概念？它每天都在用」，而且這又是目前中國國家政策在推的方向，可謂天時地利人和。

他也直言，作為一家民營企業，未來也一定會跟國有企業合作，「這個能源蛋糕這麼大，它是國家安全的問題，你碰不得的啊」。

上海 太陽能

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