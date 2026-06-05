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陸網路餐飲平台抽檢 2.3%不合格

聯合報／ 記者賴錦宏／綜合報導

中國大陸啟動網路餐飲專項抽檢，覆蓋美團、淘寶、京東等十四個網路平台。抽檢結果，不合格率為百分之二點三，但部分辣椒、豆芽、淡水魚檢出農獸藥殘留超標。

大陸國家市場監督管理總局三日在微信公眾號公布，市場監管總局開展網路餐飲專項抽檢，對銷售量大、覆蓋面廣、代表性強的菜肴類、小吃快餐類、主食類、飲品類、甜品類、燒烤類、火鍋類七大類網路餐飲食品和相關食材開展抽檢，全鏈條排查網路餐飲食品風險。

該專項抽檢採取線上、線下結合方式。線上覆蓋美團、淘寶、京東等十四個網路平台，線下覆蓋北京、上海、廣州等二十四個大中城市，涉及八七五家餐飲外賣單位。共開展監督抽檢一三○七批次，重點排查食品添加劑濫用、農獸藥殘留等潛在風險，抽檢不合格率為百分之二點三，網路餐飲食品安全狀況總體良好。市場監管總局也指出，個別餐飲店存在未公示工作人員健康證、健康證過期未補辦、部分店員無健康證等情況。

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