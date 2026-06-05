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青年齊聚瓷都 研習網路經濟

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
「潮起兩岸 鎮啟新程」互聯網經濟研習營開營。圖／本報景德顉傳真
「潮起兩岸 鎮啟新程」互聯網經濟研習營開營。圖／本報景德顉傳真

六月一日，「潮起兩岸 鎮啟新程」互聯網經濟研習營（千年瓷都景德鎮篇），在景德鎮陶溪川文創街區正式開營。廿餘名從事自媒體、電商運營、行銷策畫等領域的台灣青年齊聚瓷都，與在景德鎮就業創業的部分台青共同開啟為期六天的研習交流之旅。

本次研習營旨在以互聯網經濟為橋梁，以陶瓷文化為紐帶，搭建兩岸青年學習成長、實踐鍛煉、交流互動平台。研習營課程緊貼互聯網行業發展趨勢，構建「理論授課+實操演練」一體化教學體系。研習期間，高校教師、行業專家將圍繞抖音、小紅書兩大主流新媒體平台，細致講解帳號定位、流量運營、內容策畫等實用知識，手把手指導學員打磨腳本、拍攝剪輯。學員們還將前往陶大青年集、瑤裡古鎮開展實操演練，結合當地秀美山水、古樸民居與民俗風情進行實景創作，將所學新媒體技能落地實踐。

除專業課程外，研習營專門開設「千年瓷都景德鎮知識講談」、「中國藍的顏色祕密」兩大特色微課堂，安排陶瓷手工製作體驗、參訪景德鎮中國陶瓷博物館、遊覽陶陽裡歷史文化街區等多場交流活動，助力學員快速認識瓷都、了解瓷都，全方位感受景德鎮千年陶瓷文脈、城市發展風貌與產業特色，感受中華文化的深厚底蘊和獨特魅力。學員們紛紛表示，期待通過這場「乾貨滿滿」的研習，既拓展數字時代的實務視野，也找到兩岸青年攜手發展的新機遇與新靈感。

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