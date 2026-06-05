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時隔8年 A股迎長龍航空IPO

聯合報／ 特派記者林宸誼／上海報導
上海證券交易所官網發布，長龍航空主板IPO申請獲受理。圖為長龍的班機。特派記者 林宸誼／攝影
上海證券交易所官網發布，長龍航空主板IPO申請獲受理。圖為長龍的班機。特派記者 林宸誼／攝影

上海證券交易所官網發布，長龍航空主板ＩＰＯ申請獲受理。招股說明書（申報稿）顯示，長龍航空此次ＩＰＯ擬募資不超過人民幣二十億元（約新台幣九十二億元），將用於Ａ三二○系列飛機引進專案、備用發動機購置項目和補充流動資金。

若成功上市，長龍航空將成為繼二○一八年三月華夏航空上市後，時隔八年又一家登陸Ａ股的客運航空公司，也將成為大陸第五家民營Ａ股上市航司。

股權結構上，截至招股說明書簽署日，長龍集團持有長龍航空百分之四十點五的股份，為公司控股股東；劉啟宏合計控制長龍航空百分之五十點一的股份，為公司實際控制人。

在業績方面，二○二三年至二○二五年，長龍航空營收分別為人民幣九十點一億元、一百億元和一○六點四億元，淨利潤為人民幣一點七億元、六點三億元和六點九億元。

證券日報報導，長龍航空是大陸民航局和浙江省政府「局省戰略合作」的成果，是唯一以杭州蕭山國際機場為主基地的客貨綜合公共運輸航空公司，公司主要從事大陸境內、港澳台及國際航空客貨運輸業務，及與航空運輸業務相關的服務。

長龍航空以杭州為主基地，寧波、溫州為副主基地，並輔以嘉興基地支撐，在三個國家中心城市成都、西安、廣州，成立西南、西北、中南三家分公司，構建浙江省內「一主兩翼」、境內「東西南北」、國際「一帶一路」的航線網路，覆蓋大陸境內主要城市及港澳、中亞、日韓、東南亞等國家。截至二○二五年末，公司共營運客運航線一三五條。

長龍航空機隊均為空客Ａ三二○系列飛機。該機型在燃油效率、航線適配性及運營成本控制等方面具有較好綜合優勢，有利於公司靈活調整運力投放並提升航線運行效率。截至二○二五年末，公司機隊平均機齡為六點四一年；截至本招股說明書簽署日，營運機隊規模達七十七架。

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