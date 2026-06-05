9月通航…廣西平陸運河充水 商機跨國界

廣西平陸運河工程自三日於馬道樞紐和企石樞紐開始充水，標誌著這條中共建政以來首條通江達海的大運河全線通水，為今年九月通航奠定基礎。平陸運河全長一三四點二公里，可通航五千噸級船舶，將中國西南地區出海航程縮短約五百六十公里。

中新社報導，南寧港開發投資有限公司副總經理胡浩機表示，運河通航後，南寧本地企業經平陸運河出海，綜合物流成本將下降百分之三十至百分之四十。以鋁土礦為例，每噸運費節省三十元（人民幣，下同）以上；糧食「散改集」成本降低約百分之二十。 這一成本優勢催生產業集聚，南寧六景工業園區已吸引太陽紙業、比亞迪等五十多家臨港企業，「前港後廠」模式初現雛形。隨著平陸運河通航，不沿邊不沿海的南寧港六景作業區將拉近與東盟的距離。

據悉，比亞迪南寧項目目前每年進口數十萬噸鋰輝石，貨物抵達欽州港後，若全部改走平陸運河，僅運費一項每年可節省逾千萬元。

廣西集盛紙品有限公司位於六景工業園區內，該公司總經理黃展才表示，平陸運河開通後，公司將通過運河輸送海外原材料和產品。

南寧港有望成為中國西南物流樞紐。胡浩機分析，海螺水泥、太陽紙業等企業大宗貨物將率先切換物流路徑。六景作業區鐵路專用線年內接入中國國家鐵路網，實現「船邊裝車、到站即港」，打通雲貴川腹地物流。

廣西社會科學院東南亞研究所副所長雷小華指出，平陸運河重塑中國西南與東盟國家的經貿版圖。東盟各國，尤其是越南等中南半島國家，對運河建設高度關注。他說，平陸運河更是中國與東盟產業鏈深度融合的新引擎。東盟的原材料可以更低成本經北部灣進入中國腹地，中國的鋁材、建材也能更高效輻射東南亞。在中越產業鏈深度融合背景下，運河提供的低成本大運量通道，有望催生跨境產能合作新模式。

胡浩機表示，南寧港未來將打通「公鐵水」多式聯運，為比亞迪、太陽紙業等定製「門到港」供應鏈方案，重點推進糧食「散改集」公鐵水聯運。

雷小華表示，平陸運河帶來的是物流格局的變化，它將使中國水運物流形成「東西向」和「南北向」均衡發展的格局。由物流延伸帶動產業布局，催生新型的服務業，將直接惠及當地民眾。