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中歐貿易緊張 北京盼歐盟理性看待

中央社／ 北京4日電
大陸外交部發言人毛寧。圖／歐新社
大陸外交部發言人毛寧。圖／歐新社

據報導，歐盟正為與中國爆發貿易衝突做準備。中國外交部發言人毛寧今天說，希望歐方客觀理性看待中歐經貿關係，與中方一起壓縮問題清單，做大合作蛋糕，實現互利共贏。

新華社報導，毛寧4日在中國外交部例行記者會上回答有關中歐經貿關係的提問時說，希望歐方客觀理性看待中歐經貿關係，與中方一道壓縮問題清單，做大合作蛋糕，實現互利共贏。

她表示，中歐經貿合作源於共同利益，本質上是比較優勢與市場競爭共同作用的結果。優勢互補不是風險，利益融合也不是威脅。越來越多的歐洲企業選擇深耕中國，擴大在中國業務，這本身就是對所謂「去風險」最有力的回應。

法新社日前報導，歐盟對與中國的貿易逆差日益感到憂慮。去年歐盟對中國的貨物貿易逆差達3600億歐元。

歐盟3日傳出準備向其公民與企業發出警告，可能與中國爆發貿易戰，並考慮對中國祭出新的限制性措施，以重塑失衡的雙邊經貿關係。

今年以來，歐盟已經提出多項貿易限制措施，被認為是針對中國，引發中方抗議。

1月，歐盟執委會公布「網路安全法」（Cybersecurity Act）修訂草案，計劃在18個關鍵產業逐步淘汰來自高風險供應商的零組件與設備。外界解讀，此舉劍指華為及其他中國科技企業。

3月，歐盟執委會公布「工業加速器法案」（IAA），當中訂明超過1億歐元的外國直接投資且產業占全球產能40%以上的企業，例如電動車等產業，將設定新的投資審查條件。該法案被認為帶有保護主義傾向，尤其針對中國而來。

5月19日，歐洲議會以壓倒性票數通過鋼鐵產業保護方案，將鋼鐵進口關稅提高一倍，並將免稅配額削減47%，中國鋼鐵產業預計將受到較大影響。

歐盟 北京 毛寧

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