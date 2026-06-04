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大陸AI應用收錢難 豆包推出付費版流失600萬用戶

中央社／ 台北4日電

中國網路巨頭字節跳動推出「豆包」兩年後，5月初預告將推出付費版，但這個用戶數位居中國第一的人工智慧（AI）應用程式，還沒收到錢就先流失逾600萬客戶。這凸顯中國AI企業在成本激增壓力下，又面臨消費者不願意為AI服務掏錢的難題。

綜合第一財經、南華早報報導，豆包官方昨天宣布，針對專業人群的生產力需求，計劃推出豆包專業版，將包含軟體發展、資料分析、專業設計、流程自動化、金融分析、科學研究等專業服務。

豆包強調，對廣大用戶日常使用的功能，包含搜尋問答、寫作生圖，以及語音與影音對話等，將保持免費服務，保證使用者的使用體驗與習慣不受影響。

這是中國月活躍用戶最多的AI Agent（代理）產品首次推出付費訂閱。5月初，豆包在蘋果商店推出3個付費版本，最貴的專業版一年要價人民幣5088元（約新台幣2萬3670元），預計6月下旬開始。消息傳出後，豆包用戶首次出現流失。

根據AI產品榜（AICPB）3日公布，豆包5月的月活躍用戶為3.3億，比4月下降1.81%，流失約607萬用戶。

南華早報引述AI產品榜創始人李榜主表示，在競爭激烈的中國市場，用戶數量決定一切。1.81%的下滑對字節跳動來說，是令人擔憂的訊號。

李榜主說：「中國的免費人工智慧服務時代遠未結束，所以豆包的商業化可能為時過早。」

與此同時，豆包最強勁的競爭對手正迅速崛起。阿里巴巴旗下的「通義千問」（Qwen），5月的月活躍用戶數激增超過1300萬，達2.34億。

李榜主表示，趨勢表明Qwen正穩步蠶食字節跳動的優勢。「在用戶遷移成本仍然很低的情況下，誰先開始向用戶收費，誰就等於把主動權拱手讓給競爭對手。」

報導說，豆包用戶數量下滑，凸顯中國科技巨頭面臨一個更廣泛的挑戰。在這個全球最大的網路市場，消費者迄今似乎不太願意為日常AI服務付費。

報導指出，推動豆包走向付費的根本壓力，來自大模型高昂的算力成本。每一次AI對話與任務生成都消耗真實算力，使用者規模越大，算力帳單越膨脹。截至今年3月，豆包大模型日均Token（詞元）調用量已突破120兆，較2024年5月推出時的1200億，暴增1000倍。

轉化為實際成本，這不是一筆小數目。根據中國AI應用分析機構Xsignal的資料，豆包Token推理成本每年約人民幣80億元，晶片算力成本每年約人民幣數百億元。

據報導，2025年字節跳動獲利比2024年大減逾70%。知情人士透露，核心原因在於2025下半年大幅加碼AI投入，高額的算力採購、基礎建設與研發開支，拖累全年獲利表現。

報導說，透過補貼搭建的規模優勢，需轉化為真實營收，但傳統的「免費＋廣告」模式在大模型幾乎失效。AI處理的是完整任務流程，難以在對話中插入廣告而不破壞體驗。這使得中國AI代理普遍面臨「叫好不叫座」的困境。

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