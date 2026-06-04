大陸商務部：美濫用出口管制 衝擊全球半導體產供鏈穩定

大陸商務部今日（4日）舉行例行記者會，針對美國商務部封堵所謂晶片「監管漏洞」，新聞發言人何咏前表示，近年來美方不斷以國家安全為由濫用出口管制，嚴重損害中國企業正當權益，嚴重破壞國際經貿秩序，嚴重衝擊全球半導體產業鏈供應鏈穩定，中方對此一貫反對。

中方敦促美方儘快糾正錯誤做法，停止對華歧視性措施，維護全球產業鏈供應鏈穩定。

另外，關於美方提出對所謂強制勞動經濟體加徵關稅，何咏前表示，關於301調查的立場是一貫的。中方反對各種形式的單邊限制措施，包括以「強迫勞動」為由對華實施的一系列貿易限制措施，對此中方已多次表達嚴正立場。我們敦促美方與中方相向而行，共同維護中美經貿關係的穩定。

美國商務部日前採取行動，在網站上發布新指南，試圖堵住潛在漏洞。該漏洞可能導致企業向位於中國境外的中國實體出口全球最先進的晶片，如輝達(Nvidia)最先進的Rubin和Blackwell處理器，以及超微(AMD)的MI350x晶片。