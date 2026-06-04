快訊

嫌太吵？男突持菜刀衝郵局 郵務士上半身被砍多刀倒血泊亡

年薪比黃仁勳高？魏哲家急否認「沒有啦」 喊工作百年也追不上

曾爆自由進出香閨…蔡尚樺被林秉聖「摟腰公主抱球場」 經紀人回應

聽新聞
0:00 / 0:00

大陸商務部：美濫用出口管制 衝擊全球半導體產供鏈穩定

聯合報／ 記者賴錦宏/即時報導
大陸商務部表示，美濫用出口管制，衝擊全球半導體產供鏈穩定。（路透社）
大陸商務部表示，美濫用出口管制，衝擊全球半導體產供鏈穩定。（路透社）

大陸商務部今日（4日）舉行例行記者會，針對美國商務部封堵所謂晶片「監管漏洞」，新聞發言人何咏前表示，近年來美方不斷以國家安全為由濫用出口管制，嚴重損害中國企業正當權益，嚴重破壞國際經貿秩序，嚴重衝擊全球半導體產業鏈供應鏈穩定，中方對此一貫反對。

中方敦促美方儘快糾正錯誤做法，停止對華歧視性措施，維護全球產業鏈供應鏈穩定。

另外，關於美方提出對所謂強制勞動經濟體加徵關稅，何咏前表示，關於301調查的立場是一貫的。中方反對各種形式的單邊限制措施，包括以「強迫勞動」為由對華實施的一系列貿易限制措施，對此中方已多次表達嚴正立場。我們敦促美方與中方相向而行，共同維護中美經貿關係的穩定。

美國商務部日前採取行動，在網站上發布新指南，試圖堵住潛在漏洞。該漏洞可能導致企業向位於中國境外的中國實體出口全球最先進的晶片，如輝達(Nvidia)最先進的Rubin和Blackwell處理器，以及超微(AMD)的MI350x晶片。

大陸商務部 半導體 美國 晶片

延伸閱讀

美堵上陸企買晶片漏洞

美以強迫勞動為由加徵關稅 陸外交部批政治操弄：相關指控不存在

紐時記者遭驅逐引中美交鋒 陸外交部批美：給陸媒貼政治標籤

大陸商務部稱「中方產業嚴遵世貿規則」 否認過度補貼

相關新聞

大陸商務部：美濫用出口管制 衝擊全球半導體產供鏈穩定

大陸商務部今日（4日）舉行例行記者會，針對美國商務部封堵所謂晶片「監管漏洞」，新聞發言人何咏前表示，近年來美方不斷以國家安全為由濫用出口管制，嚴重損害中國企業正當權益，嚴重破壞國際經貿秩序，嚴重衝擊全球半導體產業鏈供應鏈穩定，中方對此一貫反對。

時隔7年後首次擴大雙邊航權 中韓每周將增加70航班

南韓國土交通部指出，中韓兩國將每星期增加70班往來航班，是兩國時隔7年首次擴大雙邊航權。

安謀CEO：美想禁AI CPU出口中國 「不可能的任務」

英國芯片設計公司安謀科技首席執行官（CEO）雷內哈斯表示，阻止向中國出口可用於人工智能（AI）的中央處理器（CPU）將充滿挑戰，因為CPU用途廣泛，且難以區分哪些專用於AI。

中禁鎢原料輸日 殺傷力大於稀土 「擊穿高階製造命門」

繼收緊對日稀土出口後， 2026年中國再度祭出殺手鐧，從今年1月開始，實施兩用物項出口新規，碳化鎢、高純鎢粉、六氟化鎢等核心戰略工業材料，對日出口直接近乎歸零。連續數月的精準斷供，擊穿了日本高階製造的核心命門，比稀土管制致命百倍。

陸對美團、淘寶等14個網路平台餐飲抽檢 「不合格率」出爐

中國大陸啟動網路餐飲專項抽檢，覆蓋美團、淘寶、京東等14個網路平台。抽檢結果，不合格率為2.3%，但部分辣椒、豆芽、淡水魚檢出農獸藥殘留超標。

時隔8年！A股再迎航司IPO 長龍航空擬募資92億

上海證券交易所官網發布，長龍航空主板IPO申請獲受理。招股說明書（申報稿）顯示，長龍航空此次IPO擬募資不超過人民幣20億元（約新台幣92億元），將用於A320系列飛機引進專案、備用發動機購置項目和補充流動資金。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。