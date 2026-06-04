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大陸商務部：中方產業嚴遵世貿規則 否認過度補貼

聯合報／ 記者賴錦宏/即時報導
中國大陸商務部。（彭博社）
中國大陸商務部。（彭博社）

中國大陸商務部回應經合組織（OECD）產業補貼報告，指中方產業補貼政策嚴格遵守世貿組織規則，質疑經合組織報告不嚴謹、結論片面武斷。

商務部指出，補貼是包括經合組織成員在內的各經濟體普遍使用的政策工具。中方願積極參與產業補貼國際規則討論。

中方的產業補貼政策嚴格遵守世貿組織規則，切實履行透明度義務。中方認為，經合組織發布的報告概念界定不嚴謹，樣本選取有偏差，結論片面武斷。報告中所謂的「補貼」缺乏統一衡量標準和統計口徑，脫離世貿組織等多邊框架共識。報告將中國企業在全球市場份額的增加單純歸因於從政府獲得補貼，完全忽視中國企業在規模經濟、生產效率、技術迭代等方面真正的核心優勢。

大陸商務部敦促經合組織以客觀、中立的方式開展研究，廣泛聽取相關方意見，使用全面、準確、權威的數據和信息，反映產業發展和政策實踐的真實情況，避免將研究報告政治化、工具化，損害自身的信譽。

經濟合作與發展組織（OECD）6月1日發表報告，指中國企業獲得的補貼最多，在汽車、太陽能、造船和鋼鐵等15個關鍵工業領域中的全球市場份額增長，有近6成可歸因於國家補貼。

大陸商務部 中方

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