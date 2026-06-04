OECD報告指中企獲最多補貼 中國反駁稱結論片面武斷

經濟合作暨發展組織近日公布產業補貼相關報告稱，相對於外國競爭對手，中國企業獲得補貼最多。中國商務部今天回應指經合組織發布的報告概念界定不嚴謹，樣本選取有偏差，結論片面武斷。

經濟合作暨發展組織（OECD）1日公布的報告顯示，2005至2024年間，中國15個關鍵產業領域獲得遠高於外國競爭對手的國家補貼，對後者構成不公平競爭優勢。對此，中國商務部今天透過官網以「答記者問」方式作出回應。

中國商務部發言人表示，補貼是包括經合組織成員在內各經濟體普遍使用的政策工具。中方願積極參與產業補貼國際規則討論。

中國商務部發言人指出，中方的產業補貼政策嚴格遵守世界貿易組織規則，切實履行透明度義務，「中方認為，經合組織發布的報告概念界定不嚴謹，樣本選取有偏差，結論片面武斷」。

中國商務部還表示，「報告中所謂的『補貼』缺乏統一衡量標準和統計口徑，脫離世貿組織等多邊框架共識」；此外，報告將中國企業在全球市占率的增加單純歸因於從政府獲得補貼，完全忽視中國企業在規模經濟、生產效率、技術迭代等方面真正的核心優勢。

據法新社引述OECD的報告，2005至2024年期間，「中國企業平均獲得的政府支持金額是OECD成員國同產業企業的3至8倍，這還是保守估計」。

報告指出，所謂政府支持包括直接補貼、減稅以及銀行與公營金融機構提供的優惠貸款利率，有時甚至低於基準貸款利率。

OECD強調，「在中國企業的全球市占率增長中，有60%受惠於補貼」。