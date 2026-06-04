快訊

「妳實在太麻煩了！」黃仁勳遭狂追簽名變臉 死亡凝視3秒畫面瘋傳

謝謝你們沒有忘記！88歲北京老母親的感動憶兒

畢典致詞惹議…校長脫口「趕快結束自己」 世新大學回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

OECD報告指中企獲最多補貼 中國反駁稱結論片面武斷

中央社／ 台北4日電

經濟合作暨發展組織近日公布產業補貼相關報告稱，相對於外國競爭對手，中國企業獲得補貼最多。中國商務部今天回應指經合組織發布的報告概念界定不嚴謹，樣本選取有偏差，結論片面武斷。

經濟合作暨發展組織（OECD）1日公布的報告顯示，2005至2024年間，中國15個關鍵產業領域獲得遠高於外國競爭對手的國家補貼，對後者構成不公平競爭優勢。對此，中國商務部今天透過官網以「答記者問」方式作出回應。

中國商務部發言人表示，補貼是包括經合組織成員在內各經濟體普遍使用的政策工具。中方願積極參與產業補貼國際規則討論。

中國商務部發言人指出，中方的產業補貼政策嚴格遵守世界貿易組織規則，切實履行透明度義務，「中方認為，經合組織發布的報告概念界定不嚴謹，樣本選取有偏差，結論片面武斷」。

中國商務部還表示，「報告中所謂的『補貼』缺乏統一衡量標準和統計口徑，脫離世貿組織等多邊框架共識」；此外，報告將中國企業在全球市占率的增加單純歸因於從政府獲得補貼，完全忽視中國企業在規模經濟、生產效率、技術迭代等方面真正的核心優勢。

據法新社引述OECD的報告，2005至2024年期間，「中國企業平均獲得的政府支持金額是OECD成員國同產業企業的3至8倍，這還是保守估計」。

報告指出，所謂政府支持包括直接補貼、減稅以及銀行與公營金融機構提供的優惠貸款利率，有時甚至低於基準貸款利率。

OECD強調，「在中國企業的全球市占率增長中，有60%受惠於補貼」。

中方

延伸閱讀

美以強迫勞動為由加徵關稅 陸外交部批政治操弄：相關指控不存在

OECD：中東衝突效應 全球經濟成長放緩

情況嚴峻…中東戰火重創全球經濟 OECD下修2026年成長預測

紐時記者遭驅逐引中美交鋒 陸外交部批美：給陸媒貼政治標籤

相關新聞

時隔7年後首次擴大雙邊航權 中韓每周將增加70航班

南韓國土交通部指出，中韓兩國將每星期增加70班往來航班，是兩國時隔7年首次擴大雙邊航權。

安謀CEO：美想禁AI CPU出口中國 「不可能的任務」

英國芯片設計公司安謀科技首席執行官（CEO）雷內哈斯表示，阻止向中國出口可用於人工智能（AI）的中央處理器（CPU）將充滿挑戰，因為CPU用途廣泛，且難以區分哪些專用於AI。

中禁鎢原料輸日 殺傷力大於稀土 「擊穿高階製造命門」

繼收緊對日稀土出口後， 2026年中國再度祭出殺手鐧，從今年1月開始，實施兩用物項出口新規，碳化鎢、高純鎢粉、六氟化鎢等核心戰略工業材料，對日出口直接近乎歸零。連續數月的精準斷供，擊穿了日本高階製造的核心命門，比稀土管制致命百倍。

陸對美團、淘寶等14個網路平台餐飲抽檢 「不合格率」出爐

中國大陸啟動網路餐飲專項抽檢，覆蓋美團、淘寶、京東等14個網路平台。抽檢結果，不合格率為2.3%，但部分辣椒、豆芽、淡水魚檢出農獸藥殘留超標。

時隔8年！A股再迎航司IPO 長龍航空擬募資92億

上海證券交易所官網發布，長龍航空主板IPO申請獲受理。招股說明書（申報稿）顯示，長龍航空此次IPO擬募資不超過人民幣20億元（約新台幣92億元），將用於A320系列飛機引進專案、備用發動機購置項目和補充流動資金。

A股巨頭 工業富聯市值超越貴州茅台

輝達核心代工廠的工業富聯昨股價持續走強，市值一度突破人民幣一點六八兆元，超過長期穩居Ａ股市值榜前列的貴州茅台，成為Ａ股市值最高的上市公司之一。這也是近年來Ａ股市場變化最具代表性的事件之一。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。