快訊

低壓今晚起通過台灣南部上空 不排除升格颱風「周末穿越日本」

軍公教調薪不敵通膨 在野提「待遇調整法制化」拚今年三讀

MLB／大谷翔平6局6K無失分奪第6勝 單場還敲3安、5度上壘

聽新聞
0:00 / 0:00

時隔7年後首次擴大雙邊航權 中韓每周將增加70航班

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
中韓兩國將每星期增加70班往來航班。圖為大韓航空客機停在仁川國際機場，攝於今年3月31日。（路透）
中韓兩國將每星期增加70班往來航班。圖為大韓航空客機停在仁川國際機場，攝於今年3月31日。（路透）

南韓國土交通部指出，中韓兩國將每星期增加70班往來航班，是兩國時隔7年首次擴大雙邊航權。

路透、和韓國國際廣播電台（KBS），中韓上月底在首爾舉行雙邊航空會談，決定每星期增加56班往來中韓的客運航班，大部分來往仁川和中國大陸城市包括北京、上海等，總數將增至664班；貨運航班將增加14班至68班。上述會談商定新增70個往返韓中兩國航班班次的航權額度。

具體來看，從仁川飛往北京、上海、廣州、大連、成都、哈爾濱的航班每周均新增7班，總計新增42班。 從釜山、清州等南韓地方城市，飛往廣州、重慶、深圳等大陸10座主要城市的地方機場航班，每周新增14班。

貨運航班方面，往返中國四大貨運機場（天津、鄭州、鄂州、合肥）與南韓機場的航班，每周新增14班。

南韓當局計劃今年下半年向航空公司分配新增的航班，期望有關協議能吸引陸客前往南韓旅遊，方便南韓民眾和貿易公司前往中國大陸 ，並透過進一步推動南韓各家航空公司進入中國市場，為振興經濟作出貢獻。

據南韓國土交通部數據，今年第1季南韓赴陸旅客人數約439萬人次，超越新冠疫情前的水準。

南韓 釜山 路透 中國大陸

延伸閱讀

香港直航哈薩克明年首季恢復 每周3班 爭取赴哈免簽30日

航班落地白雲機場滑行58分鐘 網酸：都能從廣州到深圳了

高鐵異常釀悲劇！趕不上飛機慘噴近5萬元 內行曝1招：可協助改班

颱風亂行程…航班取消怎麼辦？達人教萬用流程：別浪費時間打電話

相關新聞

時隔7年後首次擴大雙邊航權 中韓每周將增加70航班

南韓國土交通部指出，中韓兩國將每星期增加70班往來航班，是兩國時隔7年首次擴大雙邊航權。

陸對美團、淘寶等14個網路平台餐飲抽檢 「不合格率」出爐

中國大陸啟動網路餐飲專項抽檢，覆蓋美團、淘寶、京東等14個網路平台。抽檢結果，不合格率為2.3%，但部分辣椒、豆芽、淡水魚檢出農獸藥殘留超標。

A股巨頭 工業富聯市值超越貴州茅台

輝達核心代工廠的工業富聯昨股價持續走強，市值一度突破人民幣一點六八兆元，超過長期穩居Ａ股市值榜前列的貴州茅台，成為Ａ股市值最高的上市公司之一。這也是近年來Ａ股市場變化最具代表性的事件之一。

時隔8年！A股再迎航司IPO 長龍航空擬募資92億

上海證券交易所官網發布，長龍航空主板IPO申請獲受理。招股說明書（申報稿）顯示，長龍航空此次IPO擬募資不超過人民幣20億元（約新台幣92億元），將用於A320系列飛機引進專案、備用發動機購置項目和補充流動資金。

5月標普 陸服務業PMI升至54.4

大陸服務業繼續加速增長。標普與RatingDog聯名三日公布最新數據，顯示五月通用服務業經營活動指數升至五十四點四，高於四月的五十二點六，並連續位於五十榮枯線以上，超出市場預期的五十二點三。

AI開源生態孵化中心 武漢成立

中國大陸首個ＯＰＣ（One Person Company，一人公司）ＡＩ開源生態孵化中心二日在華中科技大學揭牌成立，現場同步發布二十萬元（人民幣，下同）的開源激勵計畫、三十萬元具身智能開源專項基金，並啟動ＯＰＣ能力挑戰賽（武漢站）。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。