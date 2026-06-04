「以租代買」成新消費理念 中國租賃經濟近19兆元

「以租代買」已成為不少中國年輕人的新消費理念，數據顯示，中國租賃經濟規模2024年超過人民幣4.2兆元（約合新台幣18.9兆元）。

香港01今天報導，中國國家市場監督管理總局發展研究中心與螞蟻集團編製的「循環經濟背景下的消費租賃行業健康發展白皮書」顯示，2024年中國租賃經濟規模已突破4.2兆元，年增32%，服務人次逾7.5億。

報導說，租賃經濟傳統上以常見的租房、租車等超高價值商品為主，而當前的租賃服務涉及行業愈來愈多，延伸至數位產品、辦公設備、機器人等200多個品類。

此外，「新」租賃經濟的租賃方式和時間也更加靈活多樣，除了實體租賃店，用戶還可透過線上平台以低押金甚至免押金下單，平台透過快遞寄出商品，用戶使用後再透過快遞寄回。

上述白皮書顯示，2024年租賃消費中，「00後」（2000 年至2009年出生的世代）用戶訂單年增暴漲兩倍，30歲以下用戶占比超過六成，原因之一是年輕人消費觀轉變，強調「體驗大於占有」，傾向滿足即時需求、追求新鮮感，租賃消費正好契合這種趨勢。

另一方面，租賃消費模式極具性價比，而各類數位產品是消費者租賃偏好榜的榜首。這些動輒數千上萬元的產品，只需要數十元就能租用一天。

報導並提到，中國商務部等9部門今年初印發「關於實施綠色消費推進行動的通知」，首次將「二手商品租賃」明確列為官方重點支持與培育的新型消費業態，這意味「以租代買」不再只是市場自發行為，租賃行業進入政策引導的規範化發展階段，成為中國政府促消費戰略的一部分。