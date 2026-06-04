陸對美團、淘寶等14個網路平台餐飲抽檢 「不合格率」出爐

中國大陸啟動網路餐飲專項抽檢，覆蓋美團、淘寶、京東等14個網路平台。抽檢結果，不合格率為2.3%，但部分辣椒、豆芽、淡水魚檢出農獸藥殘留超標。

大陸國家市場監督管理總局3日在微信公眾號公布，市場監管總局開展網路餐飲專項抽檢，對銷售量大、覆蓋面廣、代表性強的菜餚類、小吃快餐類、主食類、飲品類、甜品類、燒烤類、火鍋類七大類網路餐飲食品和相關食材開展抽檢，全鏈條排查網路餐飲食品風險。

該專項抽檢採取線上、線下結合方式。線上覆蓋美團、淘寶、京東等14個網路平台，線下覆蓋北京、上海、廣州等24個大中城市，涉及875家餐飲外賣單位。

大陸市場監管總局公佈，這個專項抽檢共開展監督抽檢1,307批次，重點排查食品添加劑濫用、農獸藥殘留等潛在風險，抽檢不合格率為2.3%，網路餐飲食品安全狀況總體良好。

不過，市場監管總局也指出，專項抽檢發現，個別餐飲店存在未公示工作人員健康證、健康證過期未補辦、部分店員無健康證等情況。同時，個別餐飲店自製的涼皮、水煮花生、水煮玉米、油餅油條等餐飲食品存在違規使用檸檬黃等著色劑、苯甲酸等防腐劑、甜蜜素等甜味劑以及含鋁膨鬆劑的問題，餐飲食材中，辣椒、豆芽、淡水魚檢出農獸藥殘留超標。

對本次抽檢發現的不合格樣品，市場監管總局說，已督促屬地市場監管部門開展核查處置，嚴控網路餐飲食品安全風險，嚴肅查處違法違規行為。

另據微信公眾號「市說新語」，今年4月初，大陸市場監管總局召開外賣平台企業行政指導會，就要求美團、淘寶閃購、京東三大平台加強食品安全措施，儘快開展自查整改。稍早，大陸公安部旗下單位要求嚴厲打擊涉網食品安全犯罪。