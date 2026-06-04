快訊

台南玉井為何最近總是全台最熱？ 1張圖看懂3大關鍵原因

法網／扳倒4屆冠軍！僅存台將希望梁恩碩勇闖女雙4強

涉助太子集團「OJBK」平台洗錢 水房老闆300萬、名律師100萬交保

聽新聞
0:00 / 0:00

時隔8年！A股再迎航司IPO 長龍航空擬募資92億

聯合報／ 記者林宸誼／上海即時報導
上海證券交易所官網發布，長龍航空主板IPO申請獲受理，長龍航空此次IPO擬募資人民幣20億元。若成功上市，長龍航空將成為繼2018年3月華夏航空上市後，時隔8年又一家登陸A股的客運航空公司，也將成為大陸第5家民營A股上市航司。（記者林宸誼／攝影）
上海證券交易所官網發布，長龍航空主板IPO申請獲受理，長龍航空此次IPO擬募資人民幣20億元。若成功上市，長龍航空將成為繼2018年3月華夏航空上市後，時隔8年又一家登陸A股的客運航空公司，也將成為大陸第5家民營A股上市航司。（記者林宸誼／攝影）

上海證券交易所官網發布，長龍航空主板IPO申請獲受理。招股說明書（申報稿）顯示，長龍航空此次IPO擬募資不超過人民幣20億元（約新台幣92億元），將用於A320系列飛機引進專案、備用發動機購置項目和補充流動資金。

若成功上市，長龍航空將成為繼2018年3月華夏航空上市後，時隔8年又一家登陸A股的客運航空公司，也將成為大陸第5家民營A股上市航司。

股權結構上，截至招股說明書簽署日，長龍集團持有長龍航空40.5%的股份，為公司控股股東；劉啟宏合計控制長龍航空50.1%的股份，為公司實際控制人。

業績方面，2023年至2025年，長龍航空營收分別為人民幣90.1億元、100億元和106.4億元，淨利潤為人民幣1.7億元、6.3億元和6.9億元。

證券日報導，長龍航空是大陸民航局和浙江省政府「局省戰略合作」的成果，是唯一以杭州蕭山國際機場為主基地的客貨綜合公共運輸航空公司，公司主要從事大陸境內、港澳台及國際航空客貨運輸業務，及與航空運輸業務相關的服務。

長龍航空以杭州為主基地，寧波、溫州為副主基地，並輔以嘉興基地支撐，在三個國家中心城市成都、西安、廣州，成立西南、西北、中南三家分公司，構建浙江省內「一主兩翼」、境內「東西南北」、國際「一帶一路」的航線網路，覆蓋大陸境內主要城市及港澳、中亞、日韓、東南亞等國家。截至2025年末，公司共營運客運航線135條。

長龍航空機隊均為空客A320系列飛機。該機型在燃油效率、航線適配性及運營成本控制等方面具有較好綜合優勢，有利於公司靈活調整運力投放並提升航線運行效率。截至2025年末，公司機隊平均機齡為6.41年；截至本招股說明書簽署日，營運機隊規模達77架。

IPO 人民幣 華夏

延伸閱讀

不顧戰火冒險載客？黎巴嫩中東航空遭投訴 飛行員嘆「通報反被懲罰」

路透：DeepSeek擬籌人民幣500億元首輪融資 騰訊、寧德時代傳參投

聯訊晉升「兩千元」俱樂部

陸整治跨境券商效應 老虎證券暫停新增交易

相關新聞

A股巨頭 工業富聯市值超越貴州茅台

輝達核心代工廠的工業富聯昨股價持續走強，市值一度突破人民幣一點六八兆元，超過長期穩居Ａ股市值榜前列的貴州茅台，成為Ａ股市值最高的上市公司之一。這也是近年來Ａ股市場變化最具代表性的事件之一。

時隔8年！A股再迎航司IPO 長龍航空擬募資92億

上海證券交易所官網發布，長龍航空主板IPO申請獲受理。招股說明書（申報稿）顯示，長龍航空此次IPO擬募資不超過人民幣20億元（約新台幣92億元），將用於A320系列飛機引進專案、備用發動機購置項目和補充流動資金。

5月標普 陸服務業PMI升至54.4

大陸服務業繼續加速增長。標普與RatingDog聯名三日公布最新數據，顯示五月通用服務業經營活動指數升至五十四點四，高於四月的五十二點六，並連續位於五十榮枯線以上，超出市場預期的五十二點三。

AI開源生態孵化中心 武漢成立

中國大陸首個ＯＰＣ（One Person Company，一人公司）ＡＩ開源生態孵化中心二日在華中科技大學揭牌成立，現場同步發布二十萬元（人民幣，下同）的開源激勵計畫、三十萬元具身智能開源專項基金，並啟動ＯＰＣ能力挑戰賽（武漢站）。

廣東補貼 帶動1300億元消費

根據二○二六年廣東省端午及暑期假日促消費記者會消息，今年以來，廣東省商務廳牽頭組織開展消費品以舊換新和廣東優品購活動，合計帶動消費超過一千三百億元（人民幣，下同）。

全球數位旅遊引領型城市 北京居冠

二○二六世界旅遊城市聯合會北京香山旅遊峰會二日開幕。會上發布的「二○二六世界旅遊目的地數智競爭力報告」顯示，北京位列全球數位旅遊引領型城市榜單第一。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。