陸整治跨境券商效應 老虎證券暫停新增交易

受大陸證監會等八部門聯合推動跨境證券業務整治影響，總部位於新加坡的網路券商老虎國際（Tiger Brokers）發布調整通知指出，自6月12日起，暫停投資者在中國大陸境內進行新開倉、加倉交易，僅支持賣出、平倉操作。

澎湃新聞報導，老虎國際2日發出上述通知。中國基金報指出，截至2026年第1季，老虎國際的大陸客戶資產占集團全球總資產的比率約為10%。

大陸證監會等八部門5月22日聯合印發「綜合整治非法跨境證券期貨基金經營活動實施方案」，總體要求是經過二年集中整治，全面取締境外證券期貨基金經營機構非法跨境經營活動，目標是「堅決取締非法、穩妥清理存量」。

根據方案，集中整治期內，禁止境外機構為存量投資者在境內非法提供買入交易、轉入資金等服務，只允許單向賣出交易並轉出資金。集中整治期滿後，境外機構要全面關停境內網站、交易軟體及配套伺服器，禁止為存量投資者在境內非法提供交易等服務。

大陸證監會強調，本次整治工作針對的是境外機構非法跨境經營活動，投資者的財產安全不受整治工作影響。投資者已經開立的帳戶不會被強制註銷，帳戶裡的資金及股票、基金等資產不會被強制清理。

然而，方案發布同時，大陸證監會宣布對富途控股、老虎國際、長橋證券立案調查並作出行政處罰事先告知。據富途控股、老虎證券披露，兩家公司罰款總額合計超過人民幣22億元。其中，富途控股擬罰沒金額為人民幣18.5億元，老虎證券擬罰沒人民幣4.11億元。