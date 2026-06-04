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陸服務業 PMI 增速近三月最快 5月升至54.4

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
大陸服務業加速增長。 新華社
大陸服務業加速增長。 新華社

大陸服務業加速增長。標普與RatingDog聯名公布最新數據，顯示5月通用服務業經營活動指數（服務業PMI）升至54.4，較4月的52.6明顯回升，創下近三個月以來的最快擴張速度。

分析指出，新訂單與新出口業務同步回升、就業改善，是帶動服務業活動增速創三個月來最快的主因，但在新業務增長與海外需求回升推動下，成本壓力上升對企業形成壓力。

RatingDog創始人姚煜表示，整體來看，5月服務業活動擴張步伐進一步加快，新業務與就業均實現增長，企業信心穩健。成本端的溫和可控為企業維持定價策略提供空間。

路透指出，這項結果與大陸國家統計局5月31日公布的數據大體一致。官方數據顯示，服務業PMI在4月短暫跌入收縮區間後，5月升至50.3重返擴張區間，部分是受「五一」假期帶動。不過，和更側重大陸大型及國有企業的官方PMI相比，RatingDog的PMI主要聚焦中小型及出口導向型民營企業。

港媒信報指出，報告數據指出，客戶需求增長、業務創新與拓展、獲得新客、市況改善和新項目開發，都是新訂單的增長來源。目前，新訂單已連續41個月保持增長，持續長度在這項調查歷史中位居次高。

新接出口業務量結束3、4月下降態勢，恢復增長，助推最近新業務總量上升。不過，相比最近內需增長，新接國際業務量的增速較弱。

對於未來12個月經營前景，大陸服務業企業繼續保持樂觀預期。當月企業信心度改善，為2月後最高。最近企業反映，業界看好前景，原因包括市況改善、經濟前景向好、業務發展、客戶需求上升、新項目和新業務線。

報告亦指，5月大陸服務業成本上漲壓力繼續加劇。企業表示，成本上升的原因與油價和燃料價格、採購量增加、薪酬及其他勞動力成本上升、業務活動擴張而導致費用增加等因素有關。當月投入成本漲速加劇至2024年10月後最高，但仍然低於2005年以來的該項調研長期均值。

標普 服務業 大陸

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