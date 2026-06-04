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DeepSeek 估值飆上1.8兆 首輪融資 騰訊、寧德時代當金主
大陸知名AI企業深度求索（DeepSeek）首輪融資人民幣500億元（約新台幣2,320億元）進入洽談尾聲，知情人士透露，騰訊控股、寧德時代將是前兩大出資企業，並讓DeepSeek的估值拉高到人民幣4,000億元（約新台幣1.85兆元）。
路透報導，知情人士表示，DeepSeek人民幣500億元首輪融資中，DeepSeek創辦人梁文峰將自掏腰包出資人民幣200億元，是最大出資者；科技巨頭騰訊擬投資人民幣100億元，動力電池龍頭寧德時代計畫出資人民幣50億元，這兩家公司將成為此次融資中最大的外部投資者。
消息還稱，DeepSeek正與大陸國家人工智能產業投資基金、遊戲廠商網易、電商巨頭京東進入投資洽談收尾階段，總部位於香港的IDG資本和Monolith資本也在意向投資者之列。DeepSeek預計本輪敲定的投資方總數控制在十家以內。
知情人士透露，本輪融資完成後，DeepSeek整體估值將達到人民幣3,500億元至4,000億元。
此次豪華投資方陣容，凸顯大陸正全力打造從基礎大模型到配套算力能源基建、自主可控度持續提升的全鏈條人工智慧產業。
IT之家報導，寧德時代主營車用動力電池、穩居全球動力電池供應鏈龍頭，近期布局AI資料中心領域，受人工智慧海量算力需求帶動，市場亟需穩定大功率配套設施，寧德時代順勢挖掘電源設備、儲能配套相關業務商機。
騰訊自研混元大模型雖持續推進，但在大陸國內市場落後於字節跳動的豆包、DeepSeek等AI產品。騰訊深化與DeepSeek的合作，有助於騰訊跟上競爭對手阿里巴巴，阿里巴巴現階段正重點自研千問大模型。
知情人士提醒，本輪融資的各項金額細節仍存在變動可能。
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