聯訊晉升「兩千元」俱樂部

大陸光通訊、A股股王聯訊儀器昨（3）日盤中股價衝至人民幣2,088元，成為A股歷史上第四檔人民幣「兩千元股」。3日收盤價為人民幣2,004元，漲幅7.74%，總市值達到人民幣2,057億元。

數據顯示，自A股1990年12月19日開市以來，最高價曾突破人民幣2,000元的股票屈指可數，僅有中安科、貴州茅台、雲賽智聯三檔。這三檔股票的上漲動因各異，長期市場表現也大相逕庭。

聯訊儀器於今年4月24日登陸資本市場。5月18日股票收盤價達到人民幣1,339元，超過貴州茅台，首次成為A股「新股王」。公司股價大漲，得益於「站在光裡」。

聯訊儀器是大陸領先的高端測試儀器設備企業，也是業內極少數覆蓋光通信產業鏈中模組、晶片、晶圓等核心環節測試需求的廠商，全球少數、境內極少數量產供貨400G、800G、1.6T高速光通信核心測試儀器的廠商，全球第二家推出目前業內最高水準1.6T光通信全部核心測試儀器的廠商。

公司在光通信領域已覆蓋中際旭創、新易盛、光迅科技、海信集團、華工正源、賽麗科技、Lumentum、Coherent、Broadcom、環球廣電、日本住友、日本古河等主流光通信產業鏈客戶。

聯訊儀器營收從2022年的人民幣2.1億元，快速增長至2025年人民幣11.9億元，三年增長約4.6倍；同時，公司成功實現轉虧為盈，從2023年的人民幣-0.55億元，轉為2024年的人民幣1.4億元，並在2025年進一步升至人民幣1.74億元。